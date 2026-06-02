



Соціальна допомога замість пенсії: які виплати можуть отримати українці без необхідного стажу - 12.06.2026 13:41

Соціальна допомога замість пенсії: які виплати можуть отримати українці без необхідного стажу

Багато громадян помилково вважають, що відсутність достатнього трудового або страхового стажу автоматично залишає людину без будь-якої фінансової підтримки від держави після досягнення пенсійного віку. Насправді законодавство України передбачає механізми соціального захисту для осіб, які не набули права на пенсію через недостатній стажу.

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У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Водночас далеко не всі українці можуть виконати цю вимогу. Причинами можуть бути тривале безробіття, неофіційна зайнятість, робота за кордоном без сплати внесків до української системи соціального страхування або інші життєві обставини.

Однак навіть у такій ситуації держава передбачила окремі види допомоги для людей, які не мають права на пенсійне забезпечення.

Хто може розраховувати на виплати

Громадяни, які не накопичили мінімально необхідний страховий стаж, можуть претендувати на державну соціальну допомогу після досягнення визначеного законом віку.

Для осіб, які мають менше ніж 15 років страхового стажу або взагалі його не мають, право на постійну соціальну допомогу виникає після досягнення 65 років.

У деяких випадках фінансова підтримка може призначатися й раніше — у віці від 60 до 63 років. Такі виплати надаються окремим категоріям громадян, зокрема самотнім особам, які потребують соціального захисту та відповідають встановленим законодавством критеріям.

Від чого залежить розмір допомоги

Сума виплат залежить від виду державної програми та матеріального становища заявника.

Традиційна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Максимальний розмір такої виплати сьогодні становить близько 2595 гривень на місяць.

Якщо громадянин має інші доходи, навіть невеликі, держава може виплачувати лише різницю між гарантованою сумою та наявними доходами.

Окрім цього, в Україні діє механізм базової соціальної допомоги, який передбачає інший порядок розрахунку виплат.

Для непрацюючої особи базовий розмір допомоги встановлено на рівні 4500 гривень. Проте для людей пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для призначення пенсії, застосовується спеціальна шкала розрахунку.

Розмір допомоги залежить від кількості набутих років страхового стажу:

до 10 років стажу — 2385 гривень;

від 10 до 20 років — 2790 гривень;

від 20 до 30 років — 3150 гривень;

понад 30 років стажу — 3960 гривень.

Таким чином, навіть за відсутності права на повноцінну пенсію людина може отримувати державну підтримку.

Що відбувається після 65 років

Після досягнення 65-річного віку громадяни з недостатнім страховим стажем зазвичай переходять на інший вид соціального забезпечення.

У більшості випадків держава гарантує таким особам мінімальний рівень матеріальної підтримки, який орієнтується на прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Саме тому багатьом людям важливо завчасно перевіряти інформацію про свій страховий стаж та контролювати правильність його обліку в електронних реєстрах Пенсійного фонду.

У яких випадках можуть відмовити

Наявність пенсійного віку та відсутність стажу ще не гарантують автоматичного призначення допомоги.

Під час розгляду документів органи соціального захисту перевіряють матеріальний стан заявника та його сім’ї.

Виплату можуть не призначити, якщо буде встановлено:

що середньомісячний дохід сім’ї перевищує встановлені державою критерії;

наявність прихованих або незадекларованих джерел доходу;

здійснення протягом останнього року великої покупки на суму понад 50 тисяч гривень;

володіння кількома житловими об’єктами;

наявність автомобіля, який є відносно новим та відповідає критеріям, визначеним законодавством.

У кожному випадку рішення приймається індивідуально після аналізу поданих документів та майнового стану заявника.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна кількома способами:

через органи соціального захисту населення;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

дистанційно за допомогою порталу або застосунку «Дія».

Фахівці рекомендують не відкладати перевірку свого страхового стажу та заздалегідь з’ясовувати наявність права на пенсію або соціальну допомогу.

Відсутність необхідного страхового стажу не означає повну втрату права на державну підтримку. Українське законодавство передбачає соціальні виплати для громадян, які з різних причин не змогли накопичити достатню кількість років стажу для призначення пенсії. Проте для отримання такої допомоги важливо відповідати встановленим вимогам щодо віку, доходів та майнового стану. Саме тому кожному громадянину варто заздалегідь контролювати свій страховий стаж і своєчасно уточнювати інформацію в Пенсійному фонді України.

Платинова Буковина, Чернівці

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