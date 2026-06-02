Трамп і Путін провели телефонну розмову: подробиці та нові контакти

- 14.06.2026 22:34
Трамп і Путін провели телефонну розмову: подробиці та нові контакти

У Кремлі повідомили про чергову телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. За інформацією російської сторони, бесіда тривала майже годину та стосувалася не лише міжнародної політики, а й особистих тем.

Про деталі розмови розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, який наголосив, що спілкування відбулося в невимушеній атмосфері та було досить відвертим.

Майже година переговорів

За словами Ушакова, телефонна розмова тривала 55 хвилин. У Кремлі підкреслили, що Путін став першим іноземним лідером, який привітав Трампа телефонним дзвінком до Білого дому.

Як стверджує російська сторона, американський президент позитивно сприйняв таку увагу та подякував співрозмовнику за привітання.

У Москві також зазначили, що під час бесіди лідери спілкувалися у досить дружньому форматі, а розмова не обійшлася без жартів та особистих коментарів.

Позиція щодо війни в Україні

Однією з ключових тем стала війна Росії проти України. За версією Кремля, Дональд Трамп знову висловився за необхідність припинення бойових дій та пошуку шляхів політичного врегулювання конфлікту.

Ушаков заявив, що Трамп нібито висловив готовність працювати над пошуком рішень разом із союзниками США та продовжувати дипломатичні зусилля.

Також у Кремлі повідомили, що найближчим часом до Росії можуть прибути спеціальні представники американського президента для проведення додаткових консультацій. Серед можливих учасників переговорного процесу названо Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Що заявив Путін

Під час бесіди Путін, за словами його помічника, вкотре повторив позицію Москви щодо ситуації на фронті. Він заявив, що удари по російській території нібито не здатні вплинути на перебіг війни.

Окремо російський лідер знову повернувся до теми можливих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Кремля, Путін заявив, що для особистої зустрічі український президент має прибути до Москви.

Також під час розмови, як стверджує Ушаков, російський керівник порушував історичні теми та зробив низку політичних заяв, пов’язаних із подіями Другої світової війни.

Подяка Меланії Трамп

У Кремлі розповіли, що Путін висловив слова вдячності першій леді США Меланії Трамп. Російська сторона пов’язує це з її підтримкою гуманітарних ініціатив щодо повернення дітей до сімей.

За словами Ушакова, окремих подарунків до привітання не надсилали, однак російський президент направив письмове звернення з побажаннями та теплими словами на адресу американського колеги.

Компліменти на адресу Трампа

У Кремлі також звернули увагу на особисті якості американського президента. Як переказав Ушаков, Путін відзначив наполегливість Трампа, його здатність долати труднощі та досягати поставлених цілей навіть у складних політичних обставинах.

Крім того, російська сторона повідомила цікавий епізод розмови. За словами помічника Путіна, Трамп не надто любить акцентувати увагу на цифрі свого віку, оскільки вважає себе енергійною та активною людиною.

Не лише Україна: які ще питання обговорювали

Під час переговорів сторони торкнулися й інших міжнародних тем. Зокрема, йшлося про подальший розвиток відносин між Росією та США, перспективи контактів на різних рівнях та ситуацію на Близькому Сході.

Окрему увагу приділили переговорам між США та Іраном. За словами Ушакова, Трамп висловив сподівання на досягнення домовленостей щодо майбутнього меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном.

У Кремлі зазначили, що американський президент оцінив переговорний процес як складний, але такий, що поступово наближається до позитивного результату.

На тлі дипломатичної активності

Телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася на тлі активних міжнародних контактів щодо війни в Україні. Цього ж дня американський президент також провів окрему бесіду з Президентом України Володимиром Зеленським.

Аналітики звертають увагу, що останнім часом дипломатична активність навколо російсько-української війни помітно зросла. Водночас публічні заяви сторін свідчать про те, що позиції Києва та Москви залишаються далекими від компромісу, а переговорний процес продовжує супроводжуватися взаємними політичними сигналами та інформаційними заявами.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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