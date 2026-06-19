



Як діяти при повітряній тревозі? - 19.06.2026 19:02

Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру.

Необхідно:

- зберігати особистий спокій;

- встановити на телефоні застосунок "Повітряна тривога" або "Київ цифровий" і відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги;

- завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);

- знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, а також у місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо);

- уникати місць скупчення людей;

- не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій;

- у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим людям (за місцем проживання, роботи тощо);

- у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − ляжте на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками (за наявності для прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу;

- під час комендантської години не виходити на вулицю.

Під час сигналу «Увага всім» або « Повітряна тривога» (звучання сирен або уривчасті гудки, або голосове повідомлення на телефоні) потрібно:

Якнайшвидше прямуйте до найблищого укриття.

Якщо почули сирени, перебуваючи вдома:

- Увімкнути телевізор чи радіоприймач і уважно прослухати інформацію про характер тривоги;

- За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч;

- Швидко одягнутися;

- Закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо);

- Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар) та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття.



У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком.



Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище, перейдіть до більш безпечного місця в квартирі, використовуючи правило «двох стін»: подалі від вікон, у коридор — під несучі стіни, або ванну (але закрийте рушником дзеркало).

Перебуваючи у громадському місці, потрібно вислухати вказівки адміністрації громадського місця та діяти відповідно до них (йти в зазначені сховища або укриття).



Ні в якому разі не можна після сигналу «Повітряна тривога» залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах.

Виходити з укриття та повертатися до звичних справ можна тільки після сигналу «Відбій повітряної тривоги».

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій та здійснюється евакуація:

- одягніть одяг з довгими рукавами, щільні брюки і взуття на товстій підошві (це може захистити від осколків скла);

- візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;

- під час евакуації слідуйте маршрутом, вказаним органами, що проводять евакуацію;

- не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути закриті для пересування;

- тримайтеся подалі від обірваних ліній енергопостачання.

У випадку, якщо є загроза обвалу будинку:

- Якомога швидше залиште будівлю;

- Використовуйте сходи, не заходьте у ліфт;

- Повідомте інших людей, що перебувають у будівлі, про загрозу обвалу;

- Не створюйте тисняву у дверях під час евакуації;

- На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі.

Якщо можливості залишити будівлю немає:

- займіть найбільш вигідну позицію: це може бути отвори дверей, кути

- (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами;

- тримайтесь подалі від вікон, не виходьте на балкон;

- за можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

У випадку , якщо трапився обвал у зруйнованому будинку:

- покличте на допомогу;

- якщо хтось відгукнувся, повідомте, де ви знаходитесь і що з вами сталося;

- спокійно чекайте, поки розберуть завал;

- якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки і ноги;

- відтак роздивіться, якими предметами вас завалило;

- якщо вони не надто важкі, обережно почніть розбирати завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається;

- якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас впали, терпляче кличте на допомогу кілька годин;

- якщо ніхто не чує, почніть дужче розбирати завал;

- звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте собі першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку;

- якщо не маєте змоги вибратися з будинку, намагайтесь сповістити про себе (якщо є можливість, скористайтесь телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах і батареях опалення, голосно кличте на допомогу);

- очікуючи допомоги, намагайтесь уникнути переохолодження: при можливості постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою:

- не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

- негайно повідомте ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102" ;

- не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

- відійти подалі від місця знахідки;

- дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру.

Необхідно:

- зберігати особистий спокій;

- встановити на телефоні застосунок "Повітряна тривога" або "Київ цифровий" і відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги;

- завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);

- знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, а також у місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо);

- уникати місць скупчення людей;

- не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій;

- у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим людям (за місцем проживання, роботи тощо);

- у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − ляжте на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками (за наявності для прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу;

- під час комендантської години не виходити на вулицю.

Під час сигналу «Увага всім» або « Повітряна тривога» (звучання сирен або уривчасті гудки, або голосове повідомлення на телефоні) потрібно:

Якнайшвидше прямуйте до найблищого укриття.

Якщо почули сирени, перебуваючи вдома:

- Увімкнути телевізор чи радіоприймач і уважно прослухати інформацію про характер тривоги;

- За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч;

- Швидко одягнутися;

- Закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо);

- Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар) та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття.



У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком.



Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище, перейдіть до більш безпечного місця в квартирі, використовуючи правило «двох стін»: подалі від вікон, у коридор — під несучі стіни, або ванну (але закрийте рушником дзеркало).

Перебуваючи у громадському місці, потрібно вислухати вказівки адміністрації громадського місця та діяти відповідно до них (йти в зазначені сховища або укриття).



Ні в якому разі не можна після сигналу «Повітряна тривога» залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах.

Виходити з укриття та повертатися до звичних справ можна тільки після сигналу «Відбій повітряної тривоги».

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій та здійснюється евакуація:

- одягніть одяг з довгими рукавами, щільні брюки і взуття на товстій підошві (це може захистити від осколків скла);

- візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;

- під час евакуації слідуйте маршрутом, вказаним органами, що проводять евакуацію;

- не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути закриті для пересування;

- тримайтеся подалі від обірваних ліній енергопостачання.

У випадку, якщо є загроза обвалу будинку:

- Якомога швидше залиште будівлю;

- Використовуйте сходи, не заходьте у ліфт;

- Повідомте інших людей, що перебувають у будівлі, про загрозу обвалу;

- Не створюйте тисняву у дверях під час евакуації;

- На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі.

Якщо можливості залишити будівлю немає:

- займіть найбільш вигідну позицію: це може бути отвори дверей, кути

- (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами;

- тримайтесь подалі від вікон, не виходьте на балкон;

- за можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

У випадку , якщо трапився обвал у зруйнованому будинку:

- покличте на допомогу;

- якщо хтось відгукнувся, повідомте, де ви знаходитесь і що з вами сталося;

- спокійно чекайте, поки розберуть завал;

- якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки і ноги;

- відтак роздивіться, якими предметами вас завалило;

- якщо вони не надто важкі, обережно почніть розбирати завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається;

- якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас впали, терпляче кличте на допомогу кілька годин;

- якщо ніхто не чує, почніть дужче розбирати завал;

- звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте собі першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку;

- якщо не маєте змоги вибратися з будинку, намагайтесь сповістити про себе (якщо є можливість, скористайтесь телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах і батареях опалення, голосно кличте на допомогу);

- очікуючи допомоги, намагайтесь уникнути переохолодження: при можливості постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою:

- не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

- негайно повідомте ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102" ;

- не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

- відійти подалі від місця знахідки;

- дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини