При попаданні ракети до будинку у Дніпрі загиблі люди

- 14.01.2023 10:43
При попаданні ракети до будинку у Дніпрі загиблі люди

Російська ракета зруйнувала секцію дев'ятиповерхового будинку в Дніпрі, загинули щонайменше 9 людей, 64 були поранені, розбір завалів триває.

Внаслідок влучення російської ракети до житлової багатоповерхівки у Дніпрі загинуло дев'ять осіб, ще 64 отримали поранення, повідомив голова адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко в суботу, 14 січня. Серед поранених – 14 дітей, наймолодшому з яких три роки. Стан 9-річної дівчинки важкий, додав Резніченко. Увечері на місці влучення тривали рятувальні роботи.

Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати 15 людей. Скільки людей ще залишаються під ними, невідомо.

"Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремося за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі відповідають. Максимальну", - прокоментував удар по Дніпру президент України Володимир Зеленський.

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Росія обстріляла Україну двічі на день
14 січня російські війська завдали двох ракетних ударів по Україні. Загалом територією країни було випущено 38 ракет, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101 та "Калібр", а також сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Після першої ракетної атаки, яка сталася вранці, про жертви та масштабні руйнування не повідомлялося. Через ракетний удар постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях України: Харківській, Львівській області, Івано-Франківській області, Запорізькій, Вінницькій та Київській. У більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Найзначніші руйнування сталися у Дніпрі, де ракета потрапила до дев'ятиповерхового будинку. В одній із секцій будівлі обрушилися перекриття, загорілися машини, що стояли біля будинку. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу було знеструмлено цілий район міста.

ППО спрацювало у Кривому Розі. Над містом було збито чотири ракети. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджено шість приватних будинків.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: удар вибух Дніпро 14 січня

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