



Зв’язок без абонплати: чи можуть в Україні змінити модель тарифів у мобільних операторів? - 17.06.2026 11:24

В українському інформаційному просторі знову з’явилися обговорення можливої трансформації мобільного ринку. Йдеться про потенційний перехід від звичної пакетної системи тарифів до моделі pay-as-you-go — коли абонент платить лише за фактично використані послуги зв’язку, без фіксованої щомісячної абонплати.

Така ідея викликала активні дискусії, адже нинішня система тарифів у “Київстар”, Vodafone та lifecell базується саме на передплачених пакетах послуг.

Звідки з’явилася ідея змін

Останнім часом у медіа почали з’являтися повідомлення про те, що в експертному середовищі та на рівні галузевих обговорень розглядається можливість запровадження нової моделі розрахунків. Згідно з такими припущеннями, користувачі могли б оплачувати лише реально використані хвилини, SMS та мобільний інтернет.

За попередніми оцінками, навіть у разі впровадження таких змін, перехід на нову систему можливий не раніше 2027 року. При цьому йдеться лише про дискусійний етап, а не про затверджене рішення.

Як працює нинішня модель

Сьогодні українські мобільні оператори використовують пакетну систему тарифів. Це означає, що абонент щомісяця сплачує фіксовану суму та отримує набір послуг: певну кількість гігабайтів інтернету, хвилини для дзвінків та SMS.

Така модель є поширеною у більшості країн світу, адже дозволяє операторам прогнозувати навантаження на мережу та інвестувати в її розвиток, а користувачам — краще контролювати витрати.

Що кажуть мобільні оператори

«Київстар»

У компанії не підтримують ідею відмови від абонентської плати як базової моделі. Там наголошують, що система підписки є міжнародним стандартом телеком-ринку та забезпечує стабільність як для клієнтів, так і для операторів.

У «Київстар» зазначають, що нинішній підхід дозволяє формувати передбачувані витрати для користувачів і одночасно гарантувати розвиток мережі.

Водночас оператор не виключає, що в майбутньому може розглядати альтернативні моделі тарифікації, якщо вони відповідатимуть запитам клієнтів та загальній стратегії розвитку компанії. Однак наразі пріоритетом залишається саме пакетна система.

Vodafone Україна

У Vodafone підкреслюють, що будь-які зміни тарифної моделі потребують виваженого підходу та детального аналізу. Йдеться про баланс між інтересами споживачів, стабільністю роботи мережі та подальшими інвестиціями в інфраструктуру.

У компанії наголошують, що на даний момент основою їхньої тарифної політики залишається саме пакетна модель. Питання потенційного переходу на інші формати перебуває на стадії обговорення, але конкретних рішень поки що не ухвалено.

Також у Vodafone зазначають, що питання зміни тарифів є чутливим з точки зору конкуренції, тому детальні плани компанія не розкриває.

lifecell

У lifecell заявили, що не коментують гіпотетичні сценарії зміни моделей тарифікації. Водночас там підкреслюють економічну логіку чинної системи.

За словами представників оператора, саме пакетна модель дозволяє прогнозувати витрати як для користувачів, так і для самих компаній. Це, у свою чергу, є критично важливим для планування інвестицій у розвиток мережі та підтримки її якості.

Чому оператори обережні з реформою

Попри інтерес до нової моделі оплати, телеком-ринок залишається доволі консервативним. Основна причина — складність прогнозування доходів та навантаження на мережу в разі переходу до повністю погодинної або пооб’ємної тарифікації.

Пакетна система дозволяє операторам забезпечувати стабільність фінансових потоків, що особливо важливо в умовах високих витрат на модернізацію інфраструктури та розвиток 4G/5G-мереж.

Для користувачів така модель також зручна: вона дає зрозумілу фіксовану ціну та великий набір послуг без необхідності постійного контролю витрат.

Підсумок

Попри дискусії у професійному середовищі, жоден із трьох найбільших мобільних операторів України — «Київстар», Vodafone та lifecell — наразі не планує відмовлятися від пакетної системи тарифів.

Модель оплати за фактичне споживання залишається радше теоретичним сценарієм, ніж практичним планом. У короткостроковій перспективі український телеком-ринок продовжить працювати за звичною схемою щомісячної абонплати, яка забезпечує стабільність зв’язку та розвиток мережі.

Анна Горбань

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