



Навіщо Зеленський звернувся до Путіна і чого чекати від Кремля та Заходу - 08.06.2026 09:00

Останній публічний лист Володимира Зеленського до російського керівництва став одним із найпомітніших політичних кроків України за останній час. Документ уже викликав широку дискусію — і не лише через сам факт звернення до Путіна, а й через його багаторівневу адресність та політичний підтекст.

Не один адресат, а три напрями впливу

Формально лист спрямований до Володимира Путіна, однак його зміст і тональність виходять далеко за межі прямої дипломатії. За оцінками експертів, це звернення працює одразу на кілька аудиторій — у Росії, на Заході та всередині самої України.

У публічному зверненні Зеленський наголошує на неминучості внутрішніх змін у Росії та натякає на слабкі місця кремлівської системи — від питання стабільності влади до страхів еліт втратити вплив і активи. Окремий акцент зроблено на історичних прикладах криз у Росії, коли політична система зазнавала різких трансформацій.

Крім Путіна, важливим адресатом виступають російські еліти. Саме їм сигналізують про ризики подальшої підтримки війни на тлі санкційного тиску, втрати доступу до міжнародних ринків і зростання внутрішніх проблем.

Спроба впливу на російські еліти

Аналітики звертають увагу, що частина російського бізнес-середовища та чиновництва давно незадоволена війною, яка коштувала їм активів і стабільності. Водночас відкрито виступати проти Кремля вони не наважуються.

Саме на цю латентну напругу й розрахований подібний формат звернення. Ідея полягає в тому, щоб підштовхнути частину еліт до прагматичного переосмислення: чи варто продовжувати підтримувати політичний курс, який дедалі більше ізолює Росію від світу.

Втім, експерти визнають: шанс на швидку зміну позиції кремлівського оточення залишається мінімальним. Внутрішня система контролю в Росії поки не дає підстав очікувати відкритого політичного розвороту.

Кремль: прогнозована реакція

У Москві традиційно уникають прямої відповіді по суті ініціатив Києва. Ймовірною є стандартна риторика про «нелегітимність української влади», «відсутність підстав для переговорів» та перекладання відповідальності на Україну і Захід.

Водночас сам факт публічного листа і його резонанс змушує Кремль реагувати, навіть якщо ця реакція буде формальною або відкладеною. У російському інформаційному просторі такі сигнали зазвичай використовуються для внутрішньої пропаганди та демонстрації «контролю над ситуацією».

Не виключено також повторення тези про «готовність до переговорів», але лише на умовах, які фактично означають збереження нинішніх російських позицій.

Західний вимір: сигнал для союзників

Окремий рівень цього звернення — західний політичний контекст. Для європейських партнерів України лист демонструє готовність Києва до політичних і дипломатичних сценаріїв завершення війни, але лише на умовах справедливості та гарантій безпеки.

У Європі дедалі частіше обговорюють необхідність пошуку довгострокової формули завершення війни. Водночас зростає і політичний тиск усередині окремих країн ЄС, де частина сил виступає за швидше зниження конфлікту.

У цьому контексті українська позиція виглядає як спроба задати рамку майбутніх переговорів і закріпити ключові принципи: територіальна цілісність, безпекові гарантії та неприпустимість силових змін кордонів.

США і фактор політичної невизначеності

Ще один важливий адресат — Сполучені Штати. Американський політичний ландшафт залишається неоднорідним: частина еліт підтримує продовження допомоги Україні, інша — схиляється до ідеї швидшого завершення війни шляхом компромісів.

У таких умовах публічні заяви та листи Києва стають інструментом впливу на внутрішньоамериканські дискусії. Вони використовуються як аргумент у політичних дебатах щодо подальшої підтримки України.

Водночас позиція окремих американських політиків часто зводиться до ідеї «балансу сторін», що не завжди враховує реальну асиметрію війни та стратегічні цілі Кремля.

Політичний сенс заяви Зеленського

Аналітики відзначають, що сам лист варто розглядати не як спробу негайного запуску переговорів, а як елемент довгострокової політичної стратегії. Йдеться про формування міжнародного порядку денного та тиску одразу на кілька центрів впливу.

Фактично це інформаційно-політичний інструмент, спрямований на одночасну роботу з трьома площинами — Кремлем, російськими елітами та західними союзниками.

Чи наближає це мир?

Питання, яке виникає найчастіше, — чи наближає подібний лист завершення війни. Однозначної відповіді немає.

З одного боку, позиція Кремля залишається жорсткою, і жодні публічні звернення самі по собі не змінюють стратегічних цілей Росії. Реальний вплив на перебіг війни мають передусім військові дії, санкційний тиск та економічні фактори.

З іншого боку, дипломатичний і інформаційний фронт відіграє важливу роль у формуванні міжнародної підтримки України. Саме через нього вибудовується політична коаліція, яка визначає обсяг допомоги та рівень тиску на Росію.

Висновок

Лист Зеленського — це не одиничний жест, а частина складнішої комбінації політичних дій. Його ефект не вимірюється негайними рішеннями Кремля, але впливає на ширший контекст війни — від настроїв еліт у Росії до дискусій у західних столицях.

І хоча швидкого прориву очікувати не варто, такі кроки формують поле, в якому майбутні переговори — якщо вони відбудуться — взагалі стануть можливими.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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