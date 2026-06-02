



Басейн чи парковка? У Чернівцях розгорілася дискусія навколо спортивного об’єкта - 15.06.2026 11:11

У Чернівцях активно обговорюють подальшу долю території біля стадіону «Буковина», де розташована чаша колишнього 50-метрового басейну. Після появи інформації про використання цієї ділянки для господарських потреб та можливого облаштування парковки ситуація викликала широкий суспільний резонанс.

На проблему звернув увагу президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. Він закликав місцеву владу, спортивну громадськість та мешканців міста не допустити втрати спортивної інфраструктури, яка може бути важливою для майбутнього розвитку спорту в регіоні.

У своїй заяві Гутцайт наголосив, що під час повномасштабної війни Україна вже втратила сотні спортивних об’єктів. Через російські обстріли в різних областях країни були пошкоджені або повністю зруйновані стадіони, спортивні зали, дитячі майданчики та басейни. Саме тому, на його думку, сьогодні особливо важливо берегти кожен об’єкт, який може використовуватися для занять спортом, фізичної реабілітації та підготовки спортсменів.

Особливу увагу він звернув на роль басейнів у сучасних умовах. Такі споруди необхідні не лише для розвитку плавання чи проведення спортивних тренувань. Вони також мають велике значення для відновлення військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень, а також для оздоровлення дітей та населення загалом.

Президент НОК підкреслив, що Чернівецька область залишається одним із відносно безпечних регіонів країни, де є можливість не лише зберігати, а й розвивати спортивну інфраструктуру. Саме тому будь-які рішення щодо ліквідації або зміни призначення таких об’єктів повинні прийматися максимально виважено.

Водночас у футбольному клубі «Буковина» пояснили ситуацію та запевнили громадськість, що наразі мова не йде про остаточне знищення басейну. У клубі повідомили, що розпочали масштабну модернізацію стадіону для приведення його у відповідність до вимог Української Прем’єр-ліги. Одним із ключових етапів робіт стала повна заміна футбольного поля.

Через значні обсяги будівельних робіт виникла потреба у тимчасовому майданчику для складування ґрунту та матеріалів. Саме для цього була використана чаша колишнього басейну. Представники клубу зазначають, що земля не завдає шкоди бетонним конструкціям і за необхідності може бути повністю вивезена.

Разом із тим у «Буковині» наголошують, що фактично басейн припинив існування ще багато років тому. За даними клубу, споруда перебуває в аварійному стані вже близько 17 років. Проведені технічні обстеження показали значне руйнування бетонних конструкцій та корозію арматури, через що експлуатація об’єкта за його первісним призначенням є неможливою.

У клубі вважають, що відновлення старої радянської споруди потребувало б надзвичайно великих витрат, а будівництво нового сучасного спортивного комплексу було б більш ефективним рішенням. Представники «Буковини» також підтримують ідею створення у Чернівцях нового басейну олімпійського рівня, який відповідав би сучасним стандартам безпеки та комфорту.

Таким чином, ситуація навколо колишнього басейну продовжує викликати жваві дискусії. Частина громадськості наполягає на збереженні спортивного об’єкта, тоді як інші звертають увагу на його технічний стан та необхідність пошуку нових рішень. Очевидно, що питання розвитку спортивної інфраструктури Чернівців потребує відкритого діалогу між владою, спортивними організаціями та громадою міста.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини