



Другий паспорт у Європі: де українцям найпростіше та найшвидше отримати громадянство ЄС - 23.06.2026 09:10

Другий паспорт у Європі: де українцям найпростіше та найшвидше отримати громадянство ЄС

Після ухвалення в Україні закону про множинне громадянство тема отримання другого паспорта стала ще актуальнішою для багатьох українців. Громадянство однієї з країн Європейського Союзу відкриває доступ до широких можливостей: вільного пересування, проживання, працевлаштування, навчання та ведення бізнесу в країнах ЄС.

Хоча процедура набуття громадянства зазвичай займає роки, існують законні способи значно скоротити цей шлях. Найпоширенішими варіантами залишаються репатріація, натуралізація та інвестиційні програми.

Громадянство через походження: один із найшвидших шляхів

Для багатьох українців найпростішим способом отримати паспорт іншої держави може стати підтвердження свого походження. Йдеться про процедуру репатріації, яка дозволяє повернути громадянство особам, чиї предки проживали на території певної країни.

Особливо популярною серед українців залишається Румунія. Місцеве законодавство дозволяє претендувати на громадянство людям, чиї батьки, дідусі чи прадідусі проживали на територіях, що раніше входили до складу румунської держави. Саме тому багато мешканців Буковини, Бессарабії та прилеглих регіонів мають можливість скористатися цією програмою.

Ще одним популярним напрямком є Болгарія. Тут важливо підтвердити болгарське етнічне походження. Якщо в родині є предки болгарської національності, громадянин України може подати документи на спрощене отримання громадянства.

Перевагою таких програм є відносно короткі строки оформлення. У середньому процедура займає від півтора до двох років, що значно швидше порівняно з класичними способами набуття громадянства.

Натуралізація: шлях через проживання в країні

Інший поширений механізм — натуралізація. Він передбачає тривале легальне проживання на території держави, виконання вимог щодо інтеграції, володіння мовою, наявності стабільного доходу та дотримання законодавства країни.

Однією з найпопулярніших серед українців залишається Польща. Сьогодні громадянство тут можна отримати після кількох років безперервного проживання на законних підставах. Важливими умовами є офіційне працевлаштування або інше підтверджене джерело доходу, а також наявність житла.

Втім польська влада вже обговорює можливість посилення вимог для іноземців. Зокрема, пропонується збільшити мінімальний строк проживання, необхідний для отримання паспорта, до десяти років. Якщо такі зміни будуть ухвалені, процес натуралізації стане значно довшим.

Попри це, натуралізація залишається реальним варіантом для тих, хто планує пов'язати своє майбутнє з певною країною Європи та готовий пройти всі етапи інтеграції.

Громадянство за інвестиції

Для заможних заявників існує ще один шлях — інвестиційні програми. Вони передбачають значні фінансові вкладення в економіку держави в обмін на можливість отримати статус резидента, а згодом і громадянство.

Серед країн Європейського Союзу однією з небагатьох, яка продовжує пропонувати подібний механізм, залишається Мальта. Для участі в програмі необхідно інвестувати значні кошти в економіку країни, придбати нерухомість або здійснити благодійний внесок.

Після виконання всіх вимог інвестор отримує право на проживання в країні, а через певний час може претендувати на мальтійський паспорт. Саме тому Мальта вважається одним із найшвидших способів отримати громадянство ЄС через інвестиції.

Які переваги дає громадянство ЄС

Другий паспорт країни Євросоюзу відкриває низку важливих можливостей. Його власники можуть без обмежень проживати та працювати в більшості європейських держав, отримувати доступ до системи освіти та охорони здоров’я, користуватися соціальними програмами та відкривати бізнес у межах спільного ринку.

Крім того, громадянство ЄС значно спрощує подорожі світом і часто надає право безвізового в'їзду до великої кількості країн.

Що варто врахувати перед поданням документів

Кожна країна встановлює власні правила отримання громадянства. Тому перед початком процедури важливо перевірити актуальні вимоги, строки розгляду заяв, перелік документів та можливі зміни в законодавстві.

Для багатьох українців найреальнішими варіантами залишаються програми репатріації, які дозволяють отримати паспорт ЄС значно швидше, ніж через тривале проживання за кордоном. Водночас натуралізація та інвестиційні механізми також можуть стати ефективним рішенням залежно від життєвих обставин, фінансових можливостей та сімейної історії заявника.

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