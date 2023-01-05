



За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців - 13.01.2023 11:05

За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців

На початку листопада минулого року поліцейські виявили та вилучили у 21-річного чернівчанина два поліетиленові пакети із PVP та метилметкатинон. Слідчі поліції скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно чоловіка, який обвинувачується у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

4 листопада співробітники обласного Управління боротьби з наркозлочиністю спільно з поліцейськими Чернівецького райуправління поліції задокументували факт зберігання наркотиків. У процесі досудового розслідування слідчі поліції встановили, що 21-річний житель Чернівців придбав та зберігав два поліетиленові зіп-пакети із наркотичною речовиною без мети збуту.

Згідно висновків експертів в одному пакеті знаходилася речовина PVP, вагою понад 58 грамів, а в іншому 4-ММС (4-метилметкатинон) вагою майже 15 грамів.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Чернівчанину інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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