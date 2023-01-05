За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців

- 13.01.2023 11:05
За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців

За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців

На початку листопада минулого року поліцейські виявили та вилучили у 21-річного чернівчанина два поліетиленові пакети із PVP та метилметкатинон. Слідчі поліції скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно чоловіка, який обвинувачується у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

4 листопада співробітники обласного Управління боротьби з наркозлочиністю спільно з поліцейськими Чернівецького райуправління поліції задокументували факт зберігання наркотиків. У процесі досудового розслідування слідчі поліції встановили, що 21-річний житель Чернівців придбав та зберігав два поліетиленові зіп-пакети із наркотичною речовиною без мети збуту.
Згідно висновків експертів в одному пакеті знаходилася речовина PVP, вагою понад 58 грамів, а в іншому 4-ММС (4-метилметкатинон) вагою майже 15 грамів.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Чернівчанину інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наркотики Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Києві вибухи! 14 січня 2023 року! У Київській міській військовій адміністрації повідомили про влучення в об'єкт інфраструктури.
- 14.01.2023 10:22
Новые бонусы казино Goxbet - акции, промокоды и фриспины 2023 Обзор новых бонусов и акций на сайте онлайн казино Гоксбет
- 13.01.2023 11:14
Дієти з TikTok та схуднення на пиві - чому це небезпечно? Через тіло людина розповідає про себе навколишній світ
- 12.01.2023 11:45
Британія надішле на Україну танковий ескадрон Independent: прем'єр Британії Сунак вирішив передати Україні ескадрон танків Challenger 2
- 10.01.2023 11:50
Росіянам порадили повертатися у звичний режим за допомогою сексу та відеоігор Клінічний психолог Самбурський: секс та відеоігри допоможуть
- 09.01.2023 10:04
У білорусії анонсували спільні з росією військові навчання 6 січня повідомлялося, що до білорусії прибув ешелон
- 08.01.2023 10:56
Как безопасно использовать генераторы? Де можна встановлювати?
- 06.01.2023 16:45
Как выбрать онлайн казино для игры на деньги Как выбрать онлайн казино для игры на деньги Играть в казино онлайн на деньги: как выбрать лучший ресурс
- 05.01.2023 20:18
Головний храм Києво-Печерської лаври передали державі Успенський собор Києво-Печерської лаври
- 05.01.2023 19:04
Стали відомі перші слова короля Британії після народження принца Гаррі Герцог Сассецький принц Гаррі у своїй
- 05.01.2023 16:10

Всі новини