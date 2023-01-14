



В Києві вибухи! 14 січня 2023 року! - 14.01.2023 10:22

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про влучення в об'єкт інфраструктури.

Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, написав про падіння уламків ракети на нежитлову територію у Голосіївському районі столиці.

Повітряна тривога У Києві та області триває.

У селі Копилів на Київщині зафіксовано попадання в житлову забудову. Попередньо постраждалих немає. Про це повідомив заступник глави ВП Кирило Тимошенко.

У Харкові та області можливі аварійні відключення електропостачання у зв'язку із ранковими "прильотами", заявив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Сьогодні у суботу 14 січня, в одному із районів Києва пролунали вибухи

Мер Києва Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі міста

У суботу, 14 січня, у Дніпровському районі Києва пролунали вибухи. Про подію в одному із районів міста у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вибухи у Дніпровському районі. Усі служби прямують на місце», - написав градоначальник. Він також закликав місцевих мешканців залишатися у укриттях.

Раніше повідомлялося, що у шести областях України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, її оголосили у Кіровоградській, Харківській областях та у підконтрольній Києву частині Запорізької області.

Платинова Буковина, Чернівці

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