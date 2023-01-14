В Києві вибухи! 14 січня 2023 року!

- 14.01.2023 10:22
В Києві вибухи! 14 січня 2023 року!

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про влучення в об'єкт інфраструктури.

Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, написав про падіння уламків ракети на нежитлову територію у Голосіївському районі столиці.

Повітряна тривога У Києві та області триває. 

У селі Копилів на Київщині зафіксовано попадання в житлову забудову. Попередньо постраждалих немає. Про це повідомив заступник глави ВП Кирило Тимошенко.

У Харкові та області можливі аварійні відключення електропостачання у зв'язку із ранковими "прильотами", заявив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Сьогодні у суботу 14 січня, в одному із районів Києва пролунали вибухи
Мер Києва Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі міста

У суботу, 14 січня, у Дніпровському районі Києва пролунали вибухи. Про подію в одному із районів міста у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вибухи у Дніпровському районі. Усі служби прямують на місце», - написав градоначальник. Він також закликав місцевих мешканців залишатися у укриттях.

Раніше повідомлялося, що у шести областях України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, її оголосили у Кіровоградській, Харківській областях та у підконтрольній Києву частині Запорізької області.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вибухи 14 січня, кіїв 2023 тривога січень

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Новые бонусы казино Goxbet - акции, промокоды и фриспины 2023 Обзор новых бонусов и акций на сайте онлайн казино Гоксбет
- 13.01.2023 11:14
За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців
- 13.01.2023 11:05
Дієти з TikTok та схуднення на пиві - чому це небезпечно? Через тіло людина розповідає про себе навколишній світ
- 12.01.2023 11:45
Британія надішле на Україну танковий ескадрон Independent: прем'єр Британії Сунак вирішив передати Україні ескадрон танків Challenger 2
- 10.01.2023 11:50
Росіянам порадили повертатися у звичний режим за допомогою сексу та відеоігор Клінічний психолог Самбурський: секс та відеоігри допоможуть
- 09.01.2023 10:04
У білорусії анонсували спільні з росією військові навчання 6 січня повідомлялося, що до білорусії прибув ешелон
- 08.01.2023 10:56
Как безопасно использовать генераторы? Де можна встановлювати?
- 06.01.2023 16:45
Как выбрать онлайн казино для игры на деньги Как выбрать онлайн казино для игры на деньги Играть в казино онлайн на деньги: как выбрать лучший ресурс
- 05.01.2023 20:18
Головний храм Києво-Печерської лаври передали державі Успенський собор Києво-Печерської лаври
- 05.01.2023 19:04
Стали відомі перші слова короля Британії після народження принца Гаррі Герцог Сассецький принц Гаррі у своїй
- 05.01.2023 16:10

Всі новини