В Києві вибухи! 14 січня 2023 року!- 14.01.2023 10:22
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про влучення в об'єкт інфраструктури.
Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, написав про падіння уламків ракети на нежитлову територію у Голосіївському районі столиці.
Повітряна тривога У Києві та області триває.
У селі Копилів на Київщині зафіксовано попадання в житлову забудову. Попередньо постраждалих немає. Про це повідомив заступник глави ВП Кирило Тимошенко.
У Харкові та області можливі аварійні відключення електропостачання у зв'язку із ранковими "прильотами", заявив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.
Сьогодні у суботу 14 січня, в одному із районів Києва пролунали вибухи
Мер Києва Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі міста
У суботу, 14 січня, у Дніпровському районі Києва пролунали вибухи. Про подію в одному із районів міста у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Вибухи у Дніпровському районі. Усі служби прямують на місце», - написав градоначальник. Він також закликав місцевих мешканців залишатися у укриттях.
Раніше повідомлялося, що у шести областях України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, її оголосили у Кіровоградській, Харківській областях та у підконтрольній Києву частині Запорізької області.
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