



Кримський міст знову закриють для автомобілів - 12.01.2023 11:32

На Кримському мості введуть обмеження для автотранспорту через ремонтні роботи

Кримський міст знов тимчасово закриють для автомобілів. Про це повідомив мінтранс росії у своєму Telegram-каналі.

Обмеження буде запроваджено 17 січня. Починаючи з 12.00, їх введуть на автопідходах до мосту, а з 13.00 до 18.00 мск відбудеться повне закриття автодорожньої частини переправи. Рух автотранспорту закриють для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

14 січня віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що на Кримському мосту завершили майже половину робіт із заміни прольотів лівої сторони. Він також зазначив, що там завершилося насування другого прольоту. Хуснуллін припустив, що у лютому на Кримському мосту всі чотири нові прольоти лівої сторони займуть своє проектне становище, і можна буде розпочинати фінальні роботи.

У жовтні минулого року на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок чого частково обрушилися два автомобільні прольоти, а також спалахнули сім паливних цистерн залізничного складу. Президент Росії Володимир Путін тоді заявив, що українські спецслужби є замовниками та виконавцями теракту.

Платинова Буковина, Чернівці

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