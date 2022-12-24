



Як онлайн отримати довідку про власність на житло? - 30.12.2022 12:08

Підтвердити, що ви — власник нерухомості: як онлайн отримати довідку з Державного реєстру речових прав

Від початку повномасштабного вторгнення держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки. Відтепер, можна знов отримати необхідну інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на порталі Дія.

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки.

У довідці є інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

✔️державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

✔️реєстр прав власності на нерухоме майно;

✔️державний реєстр іпотек;

✔️єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вартість послуги — 30 грн. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

Отримати довідку можна за посиланням



Нагадаємо для нерухомості, про таємні мітки злодіїв, які хочуть пограбувати квартиру, назвали в поліції - вам не просто так повісили флаєр на двері!

Квартирна крадіжка, як відомо, злочин вкрай поширений, проте не завжди банальний. Іноді на приватну власність громадян роблять замах справжні кримінальні віртуози, так що позаздрити їхній кмітливості та майстерності могли б сам Оушен та його друзі.

Керуючись принципом «попереджено — отже, озброєний», мі з'ясовували, що робити, щоб захистити свою квартиру від непроханих гостей. Які речі сучасні домушники виносять насамперед? За яким принципом відбирають потенційні жертви? Як використовують Інтернет? На всі ці запитання нам відповів колишній оперуповноважений карного розшуку в одному із районних відділів розшуку Ігор Гріценко.

яка квартира є найбільш привабливою для домушника?

— Залежно від того, з яким зловмисником ми маємо справу — з професіоналом чи аматором. З професіоналами більш-менш усе зрозуміло: вони крадуть там, де впевнені, що є гроші, працюють із наведення. Любителями-одинаками ж скоюються спонтанні квартирні крадіжки. Наприклад, таким спонтанним злодієм може стати наркоман, який іде за дозою, і йому не вистачає коштів на купівлю наркотиків. У моїй практиці був випадок: чоловік уночі встав у туалет і в коридорі зустрів домушника-одинака, який вибрав його квартиру випадково, просто йшов сходами і вирішив «зазирнути на вогник»… Поки господар квартири приходив до тями від зустрічі з незнайомцем, той встиг втекти.

«Спонтанний» злодій зазіхає на квартиру, яка найменше захищена. Швидше за все, це буде квартира на першому поверсі, із пластиковими вікнами (їх найлегше відкрити, якщо немає додаткового захисту). У зоні ризику також квартири, поряд із вікнами яких є газова труба або протипожежні сходи: по них можна легко забратися до житла.

З одиночками зрозуміло, а як працюють професіонали? Як вони розподіляються ролі?

Тут у кожного справді є своя роль та зона відповідальності. Наприклад, хтось один у угрупуванні обов'язково повинен перебувати за кермом. Така людина привозить своїх спільників «на справу», чекає на них, повідомляє про потенційну небезпеку. Ще двоє безпосередньо працюють на місці: хтось спостерігає за обстановкою на поверсі, інший, фахівець із замків, — відчиняє двері. У квартирі працюють, як правило, не більше двох осіб.

Пам'ятаю, була банда квартирних злодіїв, яка віддавала перевагу «однушкам». У таких негабаритних квартирах все багатство — в одній кімнаті, тому шукати набагато простіше та швидше. Більше того, «однушка» не говорить про те, що ти бідний. Загалом для однокімнатної квартири двох людей вистачає за очі.

— Чи є «нормативи» злодіїв? Скільки часу можна перебувати у квартирі? І в який час доби залазять найчастіше?

— Не думаю, що є «нормативи» як такі, але у квартирі вони перебувають хвилин двадцять, не більше. Щодо часу доби, то, як правило, лізуть вдень, коли всі перебувають на роботі. Скажімо, час із 12.00 до 14.00 можна назвати піком квартирних крадіжок. У цей час усі, хто мав піти з дому, вже пішли, а на обід ще не повернулися. Пам'ятаю, по одному квартирному крадіжці переглядали камери, які зафіксували, як злодій щасливо залишив квартиру — і буквально за ним туди зайшов господар. Розминулися на 10 хвилин.

— Які місця у квартирі злодії прочісують обов'язково?

— Злодії-одинаки хапають те, що першим трапляється під руки. Це може бути сумка в коридорі, верхній одяг… Пам'ятаю, із заявою якось звернулася жінка, в якої з будинку такий одинак виніс єдину дорогу річ — шубу, яку їй купили діти. Так, буває таке. Люблять злодії також всілякі ящики, куди ви зазвичай кладете прикраси або гроші, шафи... У таких місцях, як кухня, дитяча, ванна кімната, орудують тільки якщо точно знають: щось є.

— Що найчастіше виносять домушники із квартир?

— Сьогодні менше крадуть габаритні предмети, бо їх непомітно винести дуже важко. Скажімо, крадений телевізор, який коштував 50 тисяч карбованців, можна продати за 5 тисяч, не більше. Навіщо? Адже можна взяти золото і здати його в будь-якому ювелірному магазині, де із задоволенням і за добрі гроші приймають лом. Тому попит сьогодні користується тим, що можна винести непомітно, поклавши собі в кишеню: гроші, коштовності, дорогі гаджети... Розрахунок на те, що навіть якщо поліцейські «приймуть» прямо на місці злочину, злодій завжди може сказати, що це його особисті заощадження або речі.

— Чи можуть громадяни визначити, що злодії ведуть за ними стеження?

— Чисто теоретично, звісно, можуть. Насправді ж, зазвичай, громадяни цього не помічають, оскільки ці фахівці діють дуже акуратно. Наприклад, вас збентежить реклама піци, засунута у вхідні двері вашої квартири? Ось більшість громадян – ні. А при цьому саме так злодії промацують ґрунт: якщо наступного дня флаєр стирчатиме в двері - значить, квартира порожня. Просто будь-яка нормальна людина, заходячи додому, обов'язково викине непотрібне сміття, адже правда?

Те саме — з кореспонденцією, мабуть? Якщо в поштовій скриньці багато листів — то вдома давно нікого не було...

— Ну, трюк із кореспонденцією сьогодні не пройде. Буває, що за день до поштових скриньок накидають місячну норму листів. А деякі господарі у них просто не заглядають.

— Соцмережі, мабуть, дуже полегшили пошуки жертв?

— У нас же громадяни дуже люблять хвалитися обновками, подарунками, ділитися планами на відпочинок у соцмережах… На перший погляд, безневинний статус — «до відпустки залишилося два дні» або «подарунок від коханого чоловіка» — може залишити людину без гроша в кишені на найближче майбутнє . Коли Інтернет не був такий поширений, чудово працювала наступна схема: шукали оголошення про продаж автомобіля, дзвонили та питали, чи актуальне воно ще. Якщо на іншому кінці дроту казали, що автомобіль проданий, це означало, що господар квартири вже має гроші, при цьому новий автомобіль, швидше за все, ще не куплений. Загалом, чергову жертву знайдено…



— Які райони Москви є найбільш несприятливими з погляду квартирних крадіжок?

— Злодії люблять нові райони, і на це є низка причин. По-перше, там мешкає працююча молодь, яка може собі дозволити нове житло. Значить у них водяться гроші. По-друге, злодії міркують так: ті, хто придбав квартиру в новому районі, можливо, відклали гроші, що залишилися після операції, на хороший автомобіль. Та й до того ж у нових районах поліція ще не так добре орієнтується, профілактики мало. У таких умовах домушникам та викрадачам машин простіше працювати.

— Чи можете описати потенційного домушника?

— Як правило, це чоловіки років 25–35, середньої статури. Відверто товстих я не бачив — може, все більш-менш у формі через те, що іноді треба рятуватися втечею… І щодо національності, то тут, напевно, не розкрию таємниці: здебільшого на цій ниві працюють вихідці з Абхазії та Грузії .

— Іноді з'являються новини про те, що жертвою домушників стала та чи інша знаменитість. Нещодавно обікрали будинок співака Володимира Кузьміна на 10 мільйонів рублів... Чи має сенс захищати своє житло, якщо навіть такі багаті люди не можуть нічого вдіяти?

— Захищати свої будинки та квартири треба обов'язково. Навіть наклейка на вхідні двері про те, що квартира під охороною, або найдешевша камера вартістю менше, ніж стільниковий телефон, який сьогодні купують дітям, може врятувати вас від непроханих гостей. Навіщо злодієві ломитися туди, де він може «засвітитися», коли в будинку багато квартир без охорони? У той же час, якщо поставлено конкретне завдання, то будьте впевнені: обікрадуть. І жодна найдорожча сигналізація не допоможе.

— Чи не допоможе навіть жителю, скажімо, престижній «золотій милі» в елітних ЖК?

— Квартирні крадіжки — це ринок, де всі зони впливу розподілені. Тому випадкових крадіжок не буває. Це для вас мешканець «золотої милі» – важлива людина. Для злодія це фраєрок, який заробив багато грошей, а у кримінальному світі він нічого не вартий. Більше того, обнести квартиру такого вискочки навіть вітається. Якщо є вказівка — залізуть будь-куди. Табу — лише на квартири тих, хто підтримує самих злодіїв.

— Як злодії обходять десятки камер відеоспостереження, сигналізацію та консьєржів у престижних комплексах?

— Окремі майстри можуть відкрити замок будь-якої складності — це раз. Потрапити до такого будинку, обдуривши консьєржа чи охоронця, також не проблема. У подібних будинках на перших поверхах розташовані різноманітні салони краси, магазини, стоматологія тощо. Професіонали розповідають такі правдоподібні історії, що охорона пропускає.

— Чи важко довести провину домушника?

- Квартирна крадіжка доводиться дуже складно. І то завдяки дрібницях, на яких трапляються злодії. Якось ми взяли кватирника — грузина, який працював поодинці, здебільшого залазив до квартир пенсіонерів. Взяли практично біля квартири. Але пред'явити йому нічого не могли: необхідний незаперечний доказ. А тут стоїть на сходовій клітці чоловік з довгим ціпком і прив'язаним до неї ножем. Ми розуміємо, що і палиця, і ніж йому потрібні для того, щоб потрапляти в квартири через вікна (палицею перевіряє, чи не замкнене вікно, а ножем прорізає москітну сітку, якщо така є). Але доведи, що намір був…

- Що робили? Адже розкрили злочин?

- Так, розкрили. Я згадав, що зовсім недавно я мав виїзд на квартирну крадіжку: потерпілі — бабуся з дідусем. З речових доказів — практично нічого: пляшка з початим грузинським вином, яку злодій, мабуть, хотів забрати, але передумав, і пара іноземних монет у квітковому горщику, які злодій упустив, коли ліз у кватирку. Забігу вперед і скажу, що пальчиків ми ніде не знайшли.

Платинова Буковина, Чернівці

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