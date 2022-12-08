Яку каву треба пити тим, у кого болить серце чи є тиск?

- 08.12.2022 17:58

яку каву і чому треба пити тим, у кого болить серце чи є тиск
Це можна всім: лікар розповів, яку каву і чому треба пити тим, у кого болить чи серце чи є тиск
Лікар Полторотов  радить пити каву лише певного виду.
Відомий лікар нагадав, що регулярне вживання тільки цього виду кави знижує ризик хвороб серця та інших.
Це можна всім
Суперечки про те, корисно чи ні кава, не вщухають багато років. Багато шанувальників цього напою, що бадьорить, просто не можуть прожити без нього, але, бояться, що через нього виникають проблеми зі здоров'ям, у тому числі з серцем і гіпертонією. Чи так це?

Лікар Олександр Полторотов   дотримується тієї думки, що каву, як і чай, можна пити всім, навіть при серцевих захворюваннях. Але за однієї умови:

- Зрозуміло, йдеться про натуральну, а не про розчинну каву. Продукти, що містять кофеїн, всупереч спільній думці, можуть пити практично все, включаючи гіпертоніків та сердечників, - попередив він на своєму офіційному сайті.

Яку каву треба пити
За його словами, доведено, що кава корисна при хворобах печінки, запобігає переходу гепатиту в цироз, а цирозу – у рак. Тому 3-5 чашок меленої кави на день для людей із захворюваннями печінки навіть необхідні.

У хворих на гіпертонію, якщо вони вживають каву не вперше і адаптовані до неї, кава не викликає подальшого підвищення тиску. Є наукові роботи, які кажуть, що регулярне вживання кави знижує ризик виникнення інфарктів, повторних інфарктів та аритмії.

Справа в тому, що кофеїн здатний розширювати кровоносні судини. Вони розширюються, кров циркулює вільніше, і напруга спадає, а з ним – і тиск. У дуже малих дозах кофеїн діє як засіб, що знімає спазми. Тобто більшості людей достатньо півсклянки кави, щоб позбавитися головного болю, а часто й знизити тиск

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