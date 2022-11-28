



Компенсація за умовами про працю в Польщі: повернення грошей за проїзд та що ще? - 28.11.2022 09:32

У Польщі умова про працю – це трудовий договір, який передбачає найповніший соціальний пакет співробітника компанії. Оплачувана відпустка та лікарняна, оплата понаднормових за підвищеною ставкою – це не весь перелік переваг цього виду контрактів. Наприклад, українці, які працюють за таким договором, мають змогу повернути гроші, витрачені на дорогу від дому до місця роботи. Яка ще передбачена компенсація за умовою роботи в Польщі і в яких випадках – розповість ПБ.

Компенсація за умовами про працю у Польщі коштів за проїзд

У Польщі часто українці живуть досить далеко від свого місця роботи. Хтось добирається своїм автомобілем, хтось користується громадським транспортом. Але в будь-якому випадку, щомісяця на дорогу йде чимала сума грошей.

Деякі роботодавці компенсують витрати на дорогу своїми коштами, якщо це прописано безпосередньо у трудовому договорі (колективному договорі, окремій угоді). Однак на законодавчому рівні цей обов'язок за роботодавцем не закріплений.

Якщо роботодавець не повертає гроші, витрачені на проїзд, працівник має право на податкове відрахування. У цьому випадку з бази оподаткування будуть відраховані витрати на дорогу. Простими словами, працівник платитиме менше податків.

Розмір податкового відрахування може бути:

250 злотих на місяць, якщо працівник живе у тому самому місті, де знаходиться робоче місце;



300 злотих на місяць, якщо працівник приїжджає працювати з іншого міста.



Якщо співробітник, який добирається громадським транспортом на підприємство, витрачає більше грошей, ніж встановлено законом, можуть враховуватися фактично понесені доходи. Але їх потрібно підтвердити документально, наприклад, індивідуальним проїзним абонементом.

Щоб застосувати податкове відрахування, працівник повинен подати відповідну заяву роботодавцю (Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów). Або потрібно вказати підстави для відрахування під час подання річної декларації про доходи (PIT-36 і PIT-37).

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Компенсація коштів на придбання окулярів

Відповідно до польського законодавства, співробітник, який працює на умові про працю, має право на компенсацію вартість окулярів або лінз. При цьому мають бути дотримані дві умови:

час роботи за комп'ютером не менше ніж 4 години на день;

наявність медичного висновку про необхідність носіння окулярів чи лінз (зазвичай видається під час профогляду).

Компенсацію виплачує безпосередньо роботодавець. Законом не встановлено конкретної суми відшкодування. Тому її розмір на різних підприємствах може відрізнятись. Якщо встановлена сума невиправдано маленька, працівник має право подати позов до суду на відшкодування збитків, отриманих внаслідок роботи за монітором без окулярів, які виписав лікар.

Для отримання компенсації потрібно подати роботодавцю відповідну заяву, медичний висновок щодо рекомендації носити окуляри/лінзи, а також квитанцію або рахунок на окуляри/лінзи.

Знаючи свої права та нюанси законодавства, можна зберегти більше грошей у сімейному бюджеті. Цим засобам можна знайти ефективніше застосування. Наприклад, можна підтримати близьких, які перебувають в Україні.

Платинова Буковина

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