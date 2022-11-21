Протягом тижня аварійного вимкнення електроенергії поліція Буковини зафіксувала зниження злочинності майже на 60%

- 01.12.2022 15:51
Протягом тижня аварійного вимкнення електроенергії поліція Буковини зафіксувала зниження злочинності майже на 60%

Протягом тижня аварійного вимкнення електроенергії поліція Буковини зафіксувала зниження злочинності майже на 60%

Зважаючи на наслідки ракетного обстрілу об’єктів критичної інфраструктури, поліцейські з 23 листопада посилили патрулювання вулиць та автошляхів краю.

Як свідчить статистика, додаткові безпекові заходи дали позитивний результат. Порівняно з позаминулим тижнем, з 23 до 30 листопада поліцейські зареєстрували на 59% менше злочинів.

Загалом, протягом зазначеного періоду на спецлінію «102» надійшло 4073 звернення громадян. Слід відмітити, що за вказаний час не скоєно жодного вбивства, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, розбійних нападів, грабежів та незаконних заволодінь транспортними засобами.

При цьому суттєво зменшилася кількість таких злочинів, як:

· шахрайства (на 52%);

· крадіжки (на 14%);

· у тому числі й крадіжки з помешкань громадян (на 75%).

Спостерігаються зміни й у безпековій ситуації на дорогах Буковини. Зокрема, протягом тижня аварійних відключень електроенергії кількість ДТП зменшилася на 36%. На 20% менше сталося дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалися люди.

Однак маємо одну автопригоду зі смертельними наслідками. Вкотре закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними. Зважайте на погодні умови, стан дороги, дотримуйтеся безпечної швидкості руху та дистанції. Нагадуємо пішоходам про необхідність використання світлоповертальних елементів чи ліхтариків, щоб бути більш помітними для кермувальників.

Поліцейські Чернівецької області цілодобово несуть службу в посиленому режимі, щоб кожен громадяни почувалися захищеними та в безпеці. Ми готові допомогти вам і в умовах відключення світла, опалення та зв’язку. В будівлях поліції ви можете зігрітися, зарядити ґаджети й зателефонувати до рідних.

Бережіть себе і близьких людей.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: поліція Буковини

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