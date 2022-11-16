Афганістан чекає гуманітарна катастрофа у 2023 році

- 21.11.2022 13:12
Афганістан чекає гуманітарна катастрофа у 2023 році

Афганістану передбачили гуманітарну катастрофу

Директор Червоного Хреста Шупп передрік Афганістану гуманітарну катастрофу взимку

Афганістан зіткнеться з гуманітарною катастрофою майбутньої зими, передбачив директор з операцій Міжнародного Червоного Хреста Мартін Шупп в інтерв'ю The Washington Post.

«Афганцям все більше доводиться продавати своє майно, щоб звести кінці з кінцями та купити хоча б паливо для опалення житла. Вони зіткнулися з цінами, що постійно зростають, на продукти харчування і предмети першої необхідності», — сказав чиновник. Він додав, що Афганістан проведе другу зиму без іноземної допомоги, перебуваючи під владою «Талібану» (організацію заборонено та визнано терористичною в РФ).

Шупп зазначив, що ситуацію посилюють санкції проти талібів, які контролюють усю країну, повне припинення банківських переказів та заморожування валютних резервів Афганістану. Також він вказав на залежність Афганістану від фінансової допомоги Заходу, яка припинилася з відходом контингенту НАТО.

За його словами, Червоний Хрест щомісяця виплачує заробітну плату 10,5 тисяч медпрацівників Афганістану, щоб основні медичні послуги продовжували надаватися населенню. «Ми чудово розуміємо, що виплата заробітної плати медичному персоналу не є нашим основним завданням. Як гуманітарна організація ми не маємо достатніх для цього коштів», — зазначив Шупп.

Повідомляється, що Червоний Хрест також годує більшу частину в'язнів країни. Чиновник заявив, що близько 80 відсотків афганських ув'язнених отримують продовольчу допомогу від організації.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані через проблеми з фінансуванням закрилося більше половини госпіталів для хворих на COVID-19.

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