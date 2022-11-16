



Кремль відповів на питання про можливість другої хвилі мобілізації. - 21.11.2022 11:14

пєсков заявив, що у кремлі не обговорювали можливість другої хвилі мобілізації в росії.

Влада не обговорювала можливість другої хвилі мобілізації в росії. Так на відповідне запитання відповів офіційний представник кремлядмитро пєсков.

За його словами, нині «жодних обговорень щодо цього немає». Водночас, представник Кремля заявив, що не може говорити за Міністерство оборони Росії.

Про завершення в росії часткової мобілізації 28 жовтня президентросії Володимир путін доповів міністр оборони Сергій шойгу. За його словами, мету часткової мобілізації — набрати 300 тисяч військових — було виконано. Заходи, пов'язані із закликом, проводилися з 21 вересня.

Раніше у військовому відомстві повідомили, що понад 400 покликаних у рамках часткової мобілізації десантників вирушили до тилової зони проведення спеціальної військової операції (СВО) в Україні. Мобілізованих відправили до тилу після проведення відповідної підготовки, яка пройшла на полігоні Повітряно-десантних військ (ВДВ), що знаходиться в Ульянівській області.

Платинова Буковина

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