



Рішення Гаагського суда про рейс MH17 - 17.11.2022 15:20

Гаазький суд виніс вердикт у справі про рейс MH17

Нідерландський суд ухвалив, що рейс MH17 був збитий із ЗРК «Бук» з-під Першотравневого



Літак Boeing 777 рейсу MH17 був збитий із зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Бук» з-під селища Первомайське. Такий вердикт виніс Гаазький суд, в якому розглядалася справа про катастрофу малайзійського повітряного судна в Україні в липні 2014 року. Про це повідомляє ТАРС.

«Суд дотримується тієї думки, що Boeing зазнав аварії під час запуску ракети із ЗРК "Бук" з поля під селищем Первомайський. При цьому загинули всі 298 людей, які перебували на борту», ​​— ухвалив суддя Хендрік Стейнхейс.

Довідково:

звинувачення вимагало довічного терміну для підсудного Михайла Бушуєва

Прокуратура Нідерландів на судовому засіданні 22 грудня, у суді Гааги зажадала довічного терміну для обвинувачених у аварії літака "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. "Ми вимагаємо для обвинувачених Гіркіна, Дубинського, Пулатова, Харченка за їхні спільні дії, що призвели до катастрофи літака та загибелі 298 осіб, довічного покарання", - йдеться у звинуваченні.

Суд проходить над трьома громадянами Росії - колишнім "міністром оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігорем Гіркіним ("Стрілков"), генерал-майором Сергієм Дубинським ("Похмурий"), полковником Олегом Пулатовим ("Гюрза"), а також громадянином України Леонідом Харченком ("Крот"). Тільки Пулатов співпрацює із судом, його інтереси представляє група адвокатів. На переконання прокуратури, постріл було здійснено із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який у день трагедії було доставлено з Росії до району, які контролювали сепаратисти із самопроголошеної "ДНР".

Підсудних сторона звинувачення вважає винними в організації доставки ЗРК "Бук" на територію України та координації дій, що призвели до пострілу цивільного лайнера. Звинувачення виходить із того, що метою стріляючих не був цивільний лайнер, але впевнене, що це не змінює суті звинувачень із погляду кримінального кодексу Нідерландів.

На засіданні, яке проходить у судовому комплексі поряд з аеропортом Схіпхол, звідки "Боїнг" вилетів рейсом MH17 до Куала-Лумпуру, прокуратура завершила читання обвинувального висновку, представивши протягом останніх трьох слухань доказову базу вини підсудних, описавши передбачуваний хід злочину, компенсації родичам жертв аварії, а також виклавши аргументи на користь довічного ув'язнення для обвинувачених.

Прокуратура виключила можливість пом'якшувальних обставин для обвинувачених, оскільки з юридичного погляду вважає їх цивільними особами, які не мали права збивати літаки. Також немає підстав вважати, що обвинувачені мали намір уникнути жертв серед цивільного населення, зазначила сторона звинувачення. Не дають підстав для пом'якшення покарання особисті обставини та позиція обвинувачених, "навпаки, вони приносять додаткові страждання родичам жертв", наголосила сторона звинувачення.

Вимога видати ордер на арешт обвинувачених у справі MH17

Зважаючи на заочний характер процесу, прокуратура зажадала від суду видати міжнародний ордер на арешт підсудних. "Вони думають, що сьогодні недоступні (для правосуддя. - Ред.), але ніхто не знає, що може статися завтра. Ми зробимо все можливе для виконання покарання", - заявила прокурор на процесі, що виступає від сторони звинувачення.

Четверо обвинувачених - не єдині, хто причетний до краху цивільного лайнера та загибелі 298 осіб, які перебували на борту, наголосила сторона звинувачення. "Люди в Росії, які дали дозвіл на доставку озброєнь та екіпажу ЗРК "Бук", керівництво РФ, - вони також несуть відповідальність (за аварію MH17. - Ред.)", - йдеться у обвинувальному висновку, зачитаному на процесі.

Суд у справі про катастрофу MH17 проходить у Нідерландах, оскільки більшість жертв були громадянами цієї країни. Міжнародний судовий процес у рамках ООН було заблоковано Росією, яка заперечує свою причетність до трагедії.

Судовий процес триватиме 7 березня 2022 року, коли на суді виступить сторона захисту. На її виступи приділяється до 12 судових засідань, вирок очікується не пізніше кінця 2022 року.

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