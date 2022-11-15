



Дві ракети впали на території Польщі - 15.11.2022 20:12



Радіостанція в Польщі повідомила, що під час падіння ракет у Польщі на кордоні з Україною (під час повітряного обстрілу росією України), загинули двоє людей

Дві ракети впали у Люблінському воєводстві Польщі на кордоні з Україною. Про це повідомляє польське радіо ZET.

Ракети впали в місті Пшеводув, неподалік міста Люблін, і зачепили зерносушарки, загинули двоє людей. Зазначається, що на місці вже перебуває поліція, прокуратура та армія. За інформацією агентства Reuters, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скликає екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через цю подію.

15 листопада одразу у кількох регіонах України прогриміли масові вибухи. В результаті було пошкоджено та виведено з ладу об'єкти енергетичної інфраструктури. Вдень на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Платинова Буковина

Всі новини