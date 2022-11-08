



Вибух у Стамбулі: Туреччина звинувачує курдів і побоюється нової хвилі нападів - 14.11.2022 10:06

На місці вибуху на проспекті Істікляль у Стамбулі виник стихійний меморіал на згадку про загиблих. Недільний теракт забрав життя шести людей

За версією влади Туреччини, вибух, який пролунав у неділю на одній із найжвавіших вулиць Стамбула, влаштували курдські сепаратисти. Відповідальність за нього поки не взяло на себе жодне угруповання.

Вибух на проспекті Істікляль стався у неділю 13 листопада приблизно о 16:20 за місцевим часом.

Загинули шестеро людей, понад 80 постраждали. Близько п'ятдесяти з них уже відпущені з лікарень, решта залишаються під наглядом медиків.

Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

Те, що сталося, класифікується як теракт. Наразі поліцією затримано 22 підозрюваних у його підготовці та здійсненні, включаючи людину, яка, як повідомляють влада, безпосередньо заклала вибуховий пристрій.

За даними турецької поліції, це була жінка, але остаточного підтвердження цієї інформації наразі немає.

«Якби ми не затримали [причетних до вибуху], вони сьогодні втекли б до Греції», — сказав у понеділок міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Версія Туреччини

У понеділок міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що інструкції щодо здійснення нападу в Стамбулі надходили з Кобані — міста на півночі Сирії, де, як стверджує Анкара, розташована одна з баз курдських бойовиків.

У минулому турецька армія неодноразово проводила в Кобані спецоперації проти загонів народної самооборони (YPG) — збройних формувань Вищої курдської ради, які Туреччина називає бойовим крилом Робочої партії Курдистану (РПК).

Після вибуху до лікарень Стамбула було доставлено 81 особу, двоє — у критичному стані. Поліція Стамбула вважає, що виконавцем вибуху, швидше за все, була жінка. Турецьке телебачення показало кадри, де видно, як хтось залишає пакет на квітковій клумбі, розташованій у центрі жвавого проспекту.

За словами глави МВС Сулеймана Сойлу, виконавець потрапив на територію Туреччини з Африна – ще одного міста на півночі Сирії.

«Відповідні підрозділи нашої держави працюють над пошуком винних […] у цьому мерзенному нападі», — сказав напередодні президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган на прес-конференції слідами теракту.

Чому Анкара звинувачує курдів?

У минулому турецькі міста неодноразово зазнавали нападів, відповідальність за які брала на себе Робоча партія Курдистану, яка бореться за створення курдської автономії на території Туреччини та Сирії.

У Туреччині, США та Євросоюзі РПК визнана терористичною організацією.

У 2015-2017 роках Туреччину вразила ціла серія терактів, у яких загинули сотні людей.

У цей період РПК взяла на себе відповідальність за два напади, в одному з яких у грудні 2016 року загинули 38 осіб та 155 отримали поранення, включаючи 20 поліцейських. Вибух було влаштовано біля центрального стадіону Стамбула.

Проспект Істікляль теж уже ставав місцем нападу, тоді відповідальність на себе взяло угруповання «Ісламська держава»

Останній великий теракт стався у Стамбулі в ніч проти 1 січня 2017 року, коли озброєний автоматом Калашнікова чоловік увірвався до нічного клубу на узбережжі Босфору та відкрив вогонь по відвідувачах. Внаслідок нападу загинули 39 людей і 69 отримали поранення.

У Туреччині побоюються, що недільний вибух на Істіклялі стане початком нової серії нападів.

РПК веде повстанську боротьбу проти турецької держави з 1984 року, жертвами якої за цей час стали понад 40 тисяч людей з обох боків.

2019 року Туреччина захопила сотні кілометрів північних сирійських територій, на яких, переконана Анкара, знаходяться основні сили курдського опору.

У понеділок президент Ердоган пообіцяв, що його країна продовжить переслідування РПК задля безпеки народу Туреччини.

Платинова Буковина

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