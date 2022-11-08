



У США розповіли про дискомфорт Китаю через вторгнення росії - 14.11.2022 09:38

WP: влада Китаю відчуває дискомфорт через російське вторгнення та іншу активність

Влада Китаю, очевидно, відчуває певний дискомфорт у зв'язку з деякою активністю росії, включаючи війну в Україні. Про це повідомляє американське видання The Wahington Post (WP) із посиланням на джерело в адміністрації президента США.

Як розповів газеті високопосадовець адміністрації, який побажав залишитися анонімним, офіційний Пекін турбує безрозсудна риторика та активність з боку москви. Зокрема, у Китаї неоднозначно оцінюють діяльність росії в Україні.

"Я думаю, також не можна заперечувати, що Китай, ймовірно, одночасно здивований і трохи збентежений проведенням російської військової операції", - заявив співрозмовник WP.

Так, вважає видання, про подібні настрої Пекіна свідчила заява голови КНР Сі Цзіньпіна у рамках зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, в якій китайський лідер закликав не допустити використання ядерної зброї під час конфлікту в Україні. Такий коментар глави Китаю можна розцінювати як безпосередній сигнал президентові Росії Володимиру Путіну, наголошує газета.

На початку листопада Сі Цзіньпін під час зустрічі із Шольцем виступив проти застосування ядерної зброї в Україні, писав ТАРС. Голова КНР також закликав міжнародне співтовариство у найкоротші терміни запустити переговорний процес між Москвою та Києвом.

Платинова Буковина, Чернівці

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