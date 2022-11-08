



мінубійства росії не соромлячись показало удари Су-25 за позиціями ЗСУ - 14.11.2022 14:28

мінубійства росії не соромлячись, показало удари Су-25 за позиціями ЗСУ - винищувач загарбників наносить удари в чужій росіянам країні. Міноборони Росії опублікувало відео ударів Су-25 ВКС по позиціях та техніці ЗСУ

Міноборони росії опублікувало відео ударів штурмовиків Су-25, що працюють двійками, повітряно-космічних сил (ВКС) по позиціях і техніці Збройних сил України (ЗСУ). Кадри викладено в офіційному Telegram-каналі відомства.

Як повідомили у міноборони росії, екіпажам штурмовиків вдалося вразити приховані позиції противника та броньовану техніку. У відомстві наголосили, що удари завдавалися з малих висот.

Одразу після бойових вильотів авіацію почали готувати до виконання нових завдань.

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