мінубійства росії не соромлячись показало удари Су-25 за позиціями ЗСУ

- 14.11.2022 14:28
мінубійства росії не соромлячись показало удари Су-25 за позиціями ЗСУ

мінубійства росії не соромлячись, показало удари Су-25 за позиціями ЗСУ - винищувач загарбників наносить удари в чужій росіянам країні. Міноборони Росії опублікувало відео ударів Су-25 ВКС по позиціях та техніці ЗСУ

Міноборони росії опублікувало відео ударів штурмовиків Су-25, що працюють двійками, повітряно-космічних сил (ВКС) по позиціях і техніці Збройних сил України (ЗСУ). Кадри викладено в офіційному Telegram-каналі відомства.

Як повідомили у міноборони росії, екіпажам штурмовиків вдалося вразити приховані позиції противника та броньовану техніку. У відомстві наголосили, що удари завдавалися з малих висот.

Одразу після бойових вильотів авіацію почали готувати до виконання нових завдань.

 

Ключові слова: су 25 росія

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