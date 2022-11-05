Чернівецькі поліцейські встановлюють обставини наїзду на пішохода в обласному центрі- 08.11.2022 10:33
Учора 8 листопада внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 77-річний чернівчанин. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.
Аварія сталася близько 10:00 на вулиці Героїв Майдану міста Чернівці. Прибувши на місце події, співробітники Чернівецького районного управління поліції попередньо встановили, що 42-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода.
У результаті ДТП травмувався 77-річний місцевий житель. Потерпілого із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні для надання відповідної допомоги.
За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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