



Чернівецькі поліцейські встановлюють обставини наїзду на пішохода в обласному центрі - 08.11.2022 10:33

Учора 8 листопада внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 77-річний чернівчанин. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Аварія сталася близько 10:00 на вулиці Героїв Майдану міста Чернівці. Прибувши на місце події, співробітники Чернівецького районного управління поліції попередньо встановили, що 42-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода.

У результаті ДТП травмувався 77-річний місцевий житель. Потерпілого із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні для надання відповідної допомоги.

За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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