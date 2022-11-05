Справку о месте жительства (Ф.3) можно получить на портале Дія- 08.11.2022 10:31
Чтобы оформить брак или устроить ребенка в школу, необходимо иметь документ, подтверждающий ваше место жительства — бумажную справку, которую нужно было получать в соответствующих госорганах.
Вместо бумажной справки - электронный подъемник на портале Действие. Документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или другом удобном для вас носителе, чтобы иметь всегда под рукой.
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
2. Выберите период, за который вы хотите получить информацию.
3. Отправьте запрос.
4. Ожидайте сообщение о готовности справки по электронному адресу. Оно также будет доступно в разделе Обратите внимание в кабинете гражданина на портале Действие.
Самую справку можно будет скачать в разделе "Документы" в кабинете гражданина на портале Действие.
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