



Справку о месте жительства (Ф.3) можно получить на портале Дія - 08.11.2022 10:31



Чтобы оформить брак или устроить ребенка в школу, необходимо иметь документ, подтверждающий ваше место жительства — бумажную справку, которую нужно было получать в соответствующих госорганах.

Вместо бумажной справки - электронный подъемник на портале Действие. Документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или другом удобном для вас носителе, чтобы иметь всегда под рукой.

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

2. Выберите период, за который вы хотите получить информацию.

3. Отправьте запрос.

4. Ожидайте сообщение о готовности справки по электронному адресу. Оно также будет доступно в разделе Обратите внимание в кабинете гражданина на портале Действие.

Самую справку можно будет скачать в разделе "Документы" в кабинете гражданина на портале Действие.

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