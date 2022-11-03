



Страховики України за 9 міс скоротили кількість договорів ОСАЦВ на 22% - 05.11.2022 13:02

Страховики України за 9 міс скоротили кількість договорів ОСАЦВ на 22% 6 листопада 2022 року,

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-вересні 2022 року уклали 5,228 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 22,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, із загального обсягу договорів 3,184 млн було укладено в електронному вигляді – на 3,86% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Члени Бюро за дев'ять місяців 2022 року скоротили збір страхових платежів за полісами ОСАЦВ на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 4,962 млрд грн, у тому числі за електронними договорами - на 3,346 млрд грн (+17%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування за січень-вересень скоротився на 22,77% – до 2,015 млрд грн. У тому числі 414,562 млн. грн. виплачено з використанням "європротоколу" (-14,54%). Бюро також зафіксувало скорочення кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 34,2% - до 82,795 тис., у тому числі з використанням "європротоколу" - до 32,583тис. (-28,23%). МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 42 страхові компанії.



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