Закладам профтехосвіти Буковини передали 50 ноутбуків в рамках проєкту Junior Achievement Ukraine

- 05.11.2022 09:52
Закладам профтехосвіти Буковини передали 50 ноутбуків в рамках проєкту Junior Achievement Ukraine

Закладам профтехосвіти Буковини передали 50 ноутбуків в рамках гуманітарного проєкту Junior Achievement Ukraine

Ноутбуки на загальну суму понад 640 тис грн надала українським учням компанія Hewlett-Packard для забезпечення доступу до навчальних онлайн-інструментів, зокрема курсів з підприємництва та фінансової грамотності

3 листопада у Чернівецькій ОВА представники громадської організації Junior Achievement Ukraine в рамках гуманітарного проєкту передали освітянам області 50 ноутбуків для учнів закладів професійно-технічної освіти. Комп’ютерну техніку власного виробництва надала компанія Hewlett-Packard для забезпечення доступу учнів закладів профтехосвіти Чернівецької області до інструментів онлайн-навчання.

Загальна вартість допомоги становить понад 640 тис грн. Партнерами даного гуманітарного проєкту виступили:

- компанія Microsoft, яка надала ліцензійне програмне забезпечення для ноутбуків;
- компанія Avanade, яка забезпечила встановлення програмного забезпечення на комп’ютерну техніку;
- компанія UPS, яка профінансувала доставку гуманітарної допомоги в Україну.

Перша заступниця начальника Чернівецької ОВА  Альона Атаманюк та директор департаменту освіти і науки ОДА Оксана Сакрієр подякували усім компаніям та громадській організації «Junior Achievement Ukraine», які долучилися до цієї благодійної справи – забезпечення комп’ютерною технікою учнів закладів профтехосвіти області.

Довідка: ГО Junior Achievement Ukraine - провайдер безкоштовних навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді. Організація є частиною всесвітньою мережі Junior Achievement, що веде свою діяльність з 1919 року у понад 100 країнах світу.

Український осередок створено у жовтні 2021 року. Першими учасниками навчальних програми та івентів стали 120 студентів та 20 вчителів з 11 освітніх закладів Запорізької та Донецької областей.

З вересня 2022 року програми стартували у Львівській і Чернівецькій областях. Станом на жовтень більше 30 закладів професійно-технічної освіти впровадили навчальну програму «Компанія» в якості факультативу або гуртка.

Проєкт реалізується громадською організацією Junior Achievement Europe за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка діє за дорученням уряду Німеччини.

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Ключові слова: Junior Achievement Ukraine

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