



Закладам профтехосвіти Буковини передали 50 ноутбуків в рамках проєкту Junior Achievement Ukraine - 05.11.2022 09:52

Закладам профтехосвіти Буковини передали 50 ноутбуків в рамках гуманітарного проєкту Junior Achievement Ukraine



Ноутбуки на загальну суму понад 640 тис грн надала українським учням компанія Hewlett-Packard для забезпечення доступу до навчальних онлайн-інструментів, зокрема курсів з підприємництва та фінансової грамотності

3 листопада у Чернівецькій ОВА представники громадської організації Junior Achievement Ukraine в рамках гуманітарного проєкту передали освітянам області 50 ноутбуків для учнів закладів професійно-технічної освіти. Комп’ютерну техніку власного виробництва надала компанія Hewlett-Packard для забезпечення доступу учнів закладів профтехосвіти Чернівецької області до інструментів онлайн-навчання.

Загальна вартість допомоги становить понад 640 тис грн. Партнерами даного гуманітарного проєкту виступили:

- компанія Microsoft, яка надала ліцензійне програмне забезпечення для ноутбуків;

- компанія Avanade, яка забезпечила встановлення програмного забезпечення на комп’ютерну техніку;

- компанія UPS, яка профінансувала доставку гуманітарної допомоги в Україну.

Перша заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк та директор департаменту освіти і науки ОДА Оксана Сакрієр подякували усім компаніям та громадській організації «Junior Achievement Ukraine», які долучилися до цієї благодійної справи – забезпечення комп’ютерною технікою учнів закладів профтехосвіти області.

Довідка: ГО Junior Achievement Ukraine - провайдер безкоштовних навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді. Організація є частиною всесвітньою мережі Junior Achievement, що веде свою діяльність з 1919 року у понад 100 країнах світу.

Український осередок створено у жовтні 2021 року. Першими учасниками навчальних програми та івентів стали 120 студентів та 20 вчителів з 11 освітніх закладів Запорізької та Донецької областей.

З вересня 2022 року програми стартували у Львівській і Чернівецькій областях. Станом на жовтень більше 30 закладів професійно-технічної освіти впровадили навчальну програму «Компанія» в якості факультативу або гуртка.

Проєкт реалізується громадською організацією Junior Achievement Europe за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка діє за дорученням уряду Німеччини.

Платинова Буковина

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