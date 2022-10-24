



Витрати росіян на антидепресанти у січні – вересні 2022 року зросли на 70%. - 24.10.2022 12:23

Статистику порівняно з аналогічним періодом минулого року із посиланням на Центр розвитку перспективних технологій наводить ТАРС:

“За дев'ять місяців цього року росіяни купили 8,4 млн. упаковок антидепресантів, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума витрат росіян на ці ліки в 2022 році виявилася на 70% більше, ніж минулого року, і досягла 5 млрд рублів”.

Найбільшою популярністю антидепресанти користуються в Москві (1,3 тис. упаковок на 10 тис. осіб дорослого населення, Санкт-Петербурзі (1,2 тис.), Московській (976) та Ростовській областях (909). Також стало відомо, що за перші дев'ять місяців поточного року виробництво вітчизняних препаратів для терапії депресії зросло на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт збільшився на 42%.

Зростання споживання в сегменті заспокійливих препаратів за дев'ять місяців 2022 року склало 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У період із січня по вересень цього року росіяни купили 108 млн упаковок таких ліків, витративши 13,9 млрд рублів (+56% до минулого року).

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