



Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд - 28.10.2022 11:22

Західні ЗМІ повідомляють, що Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд, розігнав колишнє керівництво та має намір стати CEO компанії.



Одразу кілька західних ЗМІ пишуть, що після кількох місяців юридичних суперечок Маск все ж таки закрив угоду про купівлю соціальної мережі. Сам бізнесмен написав у Twitter: "Птах звільнений". А в середу він змінив опис свого облікового запису в соцмережі на "Chief Twit" - ймовірно, це був анонс покупки.

Стверджується, що невдовзі після операції Маск звільнив кількох топ-менеджерів компанії. Пішли чутки, що бізнесмен скоротить 75% персоналу, щоб сплатити борг майданчика, але голова Tesla швидко спростував ці повідомлення. Очікується, що Маск поговорить зі співробітниками соцмережі сьогодні та розповість про свої плани. Поки що повідомляється, що Маск планує прибрати довічні бани, тобто заблоковані користувачі на майданчику зможуть повернутися.



Нагадаємо, у квітні 2022 року американський підприємець та інвестор Ілон Маск заявив про намір викупити 100% акцій компанії Twitter, якій належить однойменна соціальна мережа. Мільярдер, який живе в Каліфорнії, що вже є великим співвласником SpaceX, Tesla і ряду інших компаній, запевняв, що зможе "розкрити неймовірний потенціал" найпопулярнішого у світі сервісу мікроблогів.

Тодіж у квітні 2022 року Маск став найбільшим акціонером "Твіттера", викупивши одразу 9,1% акцій компанії. Вартість угоди склала 2,64 млрд. доларів, що означає загальну оцінку Twitter на рівні майже $30 млрд. доларів.

Бізнесмен заявив, що готовий викупити акції, що залишилися, ще дорожче - по 54,2 долара за кожну, що доводить суму операції до рекордної суми, що перевищує вже 40 млрд доларів. Після останньої заяви Маска акції Twitter зросли у ціні на 12%, а акції Tesla – подешевшали на 1%.

За даними журналу Forbes, у списку найбагатших людей світу Ілон Маск займає перший рядок: його загальний статок оцінюється приблизно в 219 млрд доларів - в основному за рахунок частин, що належать йому, в аерокосмічній компанії SpaceX і виробнику електромобілів Tesla.

Ставши найбільшим акціонером Twitter, він отримав право увійти до ради директорів компанії, проте минулої неділі відповів на цю пропозицію офіційною відмовою.

А ще за чотири дні Маск заявив про свій намір купити компанію Twitter цілком. Бізнесмен уточнив, що пропозиція угоди цілком серйозна, назвавши її "остаточною і найкращою" з можливих для компанії

Маск уточнив, що не жартує і його пропозиція - остаточна та найкраща, підтвердивши свої слова посиланням на документ, відправлений напередодні національному регулятору - до Комісії США з цінних паперів та бірж. Для здійснення подібної купівлі насамперед потенційний покупець, згідно з чинним законодавством, зобов'язаний розкрити всю наявну інформацію щодо майбутньої угоди.

"Це висока ціна, вашим акціонерам вона сподобається", - звернувся Маск до керівництва Twitter. У випадку, якщо придбати компанію цілком не вийде, бізнесмен пообіцяв продати свіжовикуплений пакет, що належить йому.

"Це не загроза – просто в такому випадку [купівля 9,1%] стане для мене невигідною інвестицією", – пояснив він.

У своїй заяві до Комісії з цінних паперів та бірж США Маск написав, що інвестував у Twitter, тому що вірить те, що платформа може стати одним з головних інструментів захисту права на свободу слова по всьому світу.

"Однак тепер, коли я вклав у компанію власні кошти, я розумію, що у нинішньому вигляді Twitter не буде ні процвітати [як бізнес], ні служити цьому громадському імперативу. Його необхідно перетворити на приватну компанію", - заявив Маск, додавши, що сподівається розкрити "неймовірний потенціал" компанії.

Керівництво Twitter заявило, що уважно вивчить пропозицію мільярдера, щоб розробити план подальших дій, який відповідатиме інтересам усіх акціонерів компанії.

Аналітики вважають, що за таких умов менеджмент Twitter буде змушений або прийняти пропозицію Маска, або знайти іншого покупця.

"Найближчими днями виникне безліч питань про фінансування, регулювання, суміщення роботи Маска в Tesla і SpaceX - але, якщо виходити з формулювання зробленої ним заяви, пропозиція Twitter може прийняти або зараз, або ніколи. Зрештою, думаю, закінчиться ця мильна опера тим, що Маск все ж таки стане власником Twitter", - говорить старший аналітик інвестиційної компанії Wedbush Securities Ден Айвз.

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