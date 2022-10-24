



На Буковині поліція проводить додаткові безпекові заходи - 24.10.2022 10:17

На Буковині поліція проводить додаткові безпекові заходи

У зв’язку із віяловими відключеннями електроенергії поліцейські посилили патрулювання населених пунктів Чернівецької області. Дії правоохоронців спрямовані на безпечне пересування громадян по неосвітлених вулицях і попередження зростання рівня злочинності в нічний час.

З 26 жовтня на вулицях міст і сіл Чернівецької області з’явилися додаткові патрулі поліції. Правоохоронці стежать за порядком, дотриманням законності та перевіряють підозрілих осіб.

Нагадуємо жителям і гостям Буковини, що на території регіону комендантська година діє з опівночі до 5 години ранку. Пам’ятайте, що виходячи на вулицю, у вас мають бути із собою документи, що посвідчують особу.

Зважаючи на відключення електроенергії та відсутність вуличного освітлення, подбайте, щоб на вашому одязі були світлоповертаючі елементи. Це зробить вас помітним на дорозі та дозволить водіям транспортних засобів заздалегідь зменшити швидкість.

Закликаємо водіїв бути особливо пильними на дорозі в темну пору доби. Оберіть безпечну швидкість руху вашого транспортного засобу, щоб вчасно зреагувати на зміни дорожньої обстановки та уникнути ДТП.

Прохання з розумінням ставитися до вимушених незручностей і додаткових заходів безпеки.

Платинова Буковина Чернівці

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