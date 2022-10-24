На Буковині поліція проводить додаткові безпекові заходи

- 24.10.2022 10:17
На Буковині поліція проводить додаткові безпекові заходи

На Буковині поліція проводить додаткові безпекові заходи

У зв’язку із віяловими відключеннями електроенергії поліцейські посилили патрулювання населених пунктів Чернівецької області. Дії правоохоронців спрямовані на безпечне пересування громадян по неосвітлених вулицях і попередження зростання рівня злочинності в нічний час.

З 26 жовтня на вулицях міст і сіл Чернівецької області з’явилися додаткові патрулі поліції. Правоохоронці стежать за порядком, дотриманням законності та перевіряють підозрілих осіб.
Нагадуємо жителям і гостям Буковини, що на території регіону комендантська година діє з опівночі до 5 години ранку. Пам’ятайте, що виходячи на вулицю, у вас мають бути із собою документи, що посвідчують особу.
Зважаючи на відключення електроенергії та відсутність вуличного освітлення, подбайте, щоб на вашому одязі були світлоповертаючі елементи. Це зробить вас помітним на дорозі та дозволить водіям транспортних засобів заздалегідь зменшити швидкість.
Закликаємо водіїв бути особливо пильними на дорозі в темну пору доби. Оберіть безпечну швидкість руху вашого транспортного засобу, щоб вчасно зреагувати на зміни дорожньої обстановки та уникнути ДТП.
Прохання з розумінням ставитися до вимушених незручностей і додаткових заходів безпеки.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: віялові відключення електроенергії Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд Маск все ж таки закрив угоду про купівлю соціальної мережі
- 28.10.2022 11:22
Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні "Наскальную живопись", отражающую мировоззрение
- 28.10.2022 10:30
Загран паспорта Украины в Европе больше не продляют! Как сообщила юрист Виктория Коретник
- 28.10.2022 10:22
У Чернівцях слідчі поліції встановлюють обставини наїзду на пішохода Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:50 на вулиці Героїв
- 28.10.2022 10:15
Цукерберг збіднів на 11 мільярдів доларів за день Статки Марка Цукерберга звалилися за день на 11
- 27.10.2022 11:54
Антон Кросовський - психопат. Думка експерта Риторика ненависті російських пропагандистів може призвести до зростання кількості військових злочинів
- 27.10.2022 10:38
Співробітники поліції розслідують обставини наїзду на пішохода у Чернівцях Унаслідок аварії постраждав житель Тернопільської області.
- 27.10.2022 10:07
Гра Авіатор та унікальність ігрового процесу Авіатор казино. Як грати та заробляти гроші у разі перемоги. Онлайн слот Авіатор зі своїми унікальними правилами гри
- 27.10.2022 09:00
Витрати росіян на антидепресанти у січні – вересні 2022 року зросли на 70%. За дев'ять місяців цього року росіяни купили 8,4 млн. упаковок
- 24.10.2022 12:23
Україна просить поставити їй більше зброї Прем'єр-міністр України заявив, що його
- 24.10.2022 09:57

Всі новини