



Антон Кросовський - психопат. Думка експерта - 27.10.2022 10:38

rt призупинило співпрацю з красовським у зв'язку з його останніми висловлюваннями, які всім відомі. Він давно виглядав як людина, з якою всім настав час не тільки припинити співпрацю, а й відправити на реабілітацію. Не можна дозволяти психопату представляти країну, зявила експертка, юрист та психолог Вікторія Корєтнік. Але пастка може критися в тому, що пропаганда заспіває: почалися гоніння на ЛГБТ.

На думку експерта, насправді Красовському потрібно на реабілітацію. І потім йому потрібно заборонити працювати на радіо та телебаченні.

Не треба психопатам представляти країну. Але психопатам завжди цього хочеться - і чогось саме в росії - наголошує Вікторія. Риторика ненависті російських пропагандистів може призвести до зростання кількості військових злочинів.

Хто такий Красовський, який закликав топити українських дітей?

Колишній голова штабу бізнесмена Михайла Прохорова, «хрещений» син Собчак — що ще відомо про журналіста rt і чи можливе його повернення в ефір

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити висловлювання директора мовлення каналу russia today російською мовою Антона Красовського про українських дітей. Під час інтерв'ю з письменником Сергієм Лук'яненком ведучий заявив про необхідність «топити» та «палити» українських дітей, які кажуть, що Україна нібито «окупована москалями і якби не москали, вони жили б як у Франції». Після цього головний редактор RT Маргарита Сімоньян призупинила співпрацю із журналістом. Що відомо про Антона Красовського, які ще його висловлювання викликали суспільний резонанс і хто вважає, що незабаром він може повернутися в ефір.

Випускник Літінституту та екс-глава штабу Прохорова

Спочатку Антон Красовський зводив кар'єру культурного оглядача. Для цього він мав усе: за плечима — Літературний інститут ім. А. М. Горького, в оточенні - представники богеми, у трудовій книжці - робота у найбільших ЗМІ. Він розповідав про книги та спектаклі, але у 1999 році в його житті з'явився новий сюжет: журналіст увійшов до передвиборчого штабу Спілки правих сил. То був його перший досвід роботи політтехнологом. Рух намітився і за основною спеціальністю: Антон став займати менеджерські позиції у глянцевих журналах.

Як розповіли NEWS.ru колеги Красовського, які працювали з ним ще на початку нульових, він «відрізнявся нестриманістю і був гострий на мову, нерідко конфліктував із підлеглими та керівництвом». 2009 року його призначили головним редактором суспільно-політичного ток-шоу «НТВшники» на НТВ (на той час канал належав підприємцю Володимиру Гусинському). Через три роки Красовський пішов з НТВ, причиною звільнення він назвав небажання працювати на каналі, який знімає «замовні сюжети» про його друзів — членів команди передвиборчого штабу кандидата в президенти Михайла Прохорова.

Антон очолив штаб бізнесмена, довіреними особами якого були Алла Пугачова, Андрій Макаревич та інші зірки. Проте Прохоров, як відомо, став третім. На березневих виборах 2012 року переміг Володимир Путін.

Хрещений сина Собчак — відкритий гей.

Після поразки на виборах Красовський довго не сидів без роботи: письменник і видавець Сергій Мінаєв запросив його на новостворений телеканал «Контр ТВ». Звідти журналіст теж пішов зі скандалом: у 2013 році, у розпал обговорення законопроекту про заборону пропаганди ЛГБТ серед неповнолітніх, він здійснив камінг-аут.

Я сказав: «Я гей, і я така сама людина, як ви, як наш президент, прем'єр...» та інше. Насамкінець додав, що, можливо, мені доведеться в понеділок іти за трудовою книжкою, але я все одно мав це сказати. І справді, у понеділок мені запропонували цю трудову книжку забрати, — розповідав пізніше сам Красовський.

Журналіст зазначив, що перед гучною заявою «для сміливості випив грам триста вискарів». Ще одне одкровення прозвучало з вуст Красовського у 2017 році. Ставши на той час засновником фонду СНІД. Центр для допомоги людям, які живуть із ВІЛ, він зізнався, що сам є ВІЛ-позитивним з 2011 року.

Упродовж шести років, до літа 2020-го, Антон був постійним гостем радіостанції «Эхо Москвы» і запам'ятався гострими висловлюваннями про можливу провину Росії у конфлікті в Україні, вів шоу на YouTube та розважальну програму з Ксенією Собчак на каналі «П'ятниця!». Ряд Telegram-каналів стверджували, що Красовський став хрещеним батьком сина Собчак, проте сама вона спростувала навіть факт хрестин, пояснивши, що в майбутньому хоче надати Платону свободу вибору релігії.

У 2017 році Красовський підтримав кандидатуру Ксенії Собчак, яка виявила бажання брати участь у президентських перегонах, але незабаром залишив її штаб, як повідомив РБК, через конфлікт. Причину сварки журналістам з'ясувати не вдалося.

Противник Навального та прихильник Путіна

У 2019 році Антон Красовський став автором документального циклу «Епідемія» та почав співпрацювати з телеканалом Russia Today, через рік його було призначено директором мовлення каналу російською мовою. За ці два роки журналіст відзначився низкою різких висловлювань про прихильників Олексія Навального, яких закликав садити років на п'ять. Також він пропонував «скинути в Мийку» супротивників Володимира Путіна.

Красовський підтримав спецоперацію Росії в Україні та привітав серію ракетних ударів по об'єктах по всій країні 10 жовтня 2022 року.

Сказати, що я щасливий, це взагалі нічого не сказати. Я просто танцюю на балконі у піжамі «армія росії», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Якщо раніше категоричні висловлювання Красовського засуджувалися лише його ідейними опонентами, проти слів ведучого про дітей виступила його безпосередня начальниця Маргарита Симоньян. Вона заявила про призупинення співпраці з журналістом і назвала «диким» та «огидним» його заклик «топити» та «палити» неповнолітніх.

Втім, на думку Ксенії Собчак, повернення Красовського до ефіру — питання часу.

Він не розуміє та не усвідомлює своєї провини. Не може зрозуміти, що таке. І не зрозуміє, бо звик до безкарності та карт-бланшу. Його змусять покаятися (можливо навіть поїздкою на фронт), і він повернеться в ефір. Питання тільки коли, - заявила Собчак у Telegram-каналі.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини