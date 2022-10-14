



Техогляд авто перед зимою. Що треба зробити восени? - 21.10.2022 09:50

Щоб не шкодувати потім, краще зараз подбає про свій автомобіль

Якщо більшість людей зустрічають перше тепло із довгоочікуваною радістю, то автоаматори панічно підраховують витрати. Адже саме зараз настав час перевзувати машину, і проводити повний огляд автомобіля. Якщо полінується чи спробувати заощадити, то наслідки можуть бути трагічними. Багато водіїв вже сто разів пошкодували, що вчасно не пройшли те.

Зміна шин автомобіля, це лише перший крок. Фахівці радять на цьому не зупинятися і відправити автомобіль на повну перевірку. Аргумент вагомий – безпека водія та пасажирів. Після зими автомобілі, особливо ходова, сильно розхитані. А деякі деталі взагалі доведеться замінити. Водії, які вирішили заощадити на обслуговуванні, наразі дуже шкодують.

- Торік зі мною сталася вкрай неприємна історія. Я полінувався поїхати на СТО. Виявилося, що мої саленблоки після зими прийшли в непридатність і почали розбивати ходову. Почалися пошкодження важелів, кульовий, - бідкається водій Павло, який вчасно не перевірив машину.

Насамперед фахівці рекомендують замінити шини. Безпека автомобіля одразу зросте у кілька разів.

- При їзді на зимовій шині влітку, втрачається керованість, знижується термін служби шин і автолюбитель наражається на більш високий ризик потрапити в ДТП. Перевзуття автомобіля коштує в середньому від ста двадцяти до трьохсот гривень, – пояснює власник автомагазину Василь Забарний.

Після коліс слід звернути увагу на акумулятор. Експерти кажуть, що якщо їм знехтувати, це загрожує сумними наслідками.

- Обов'язково зверніть увагу на акумулятор. Якщо в місцях з'єднання клем з акумулятором є якісь підозрілі нарости або сліди окислення, то це варто все почистити, змастити і поставити на місце, - розповідає автомайстер Сергій Сафонюк.

Наступним кроком має стати двигун. Фахівці кажуть, що якщо у водія на двигуні за зиму скупчився шар бруду, то це може призвести до ефекту сорочки – він не буде швидко та нормально остигати і може перегрітися. Далі слід загнати автомобіль на автопідйомник. Майстри зможуть оглянути гальмівну та запальну системи.

- Там необхідно провести перевірку системи охолодження через те, що за зимовий період можуть поламатися гумові елементи. Після морозів у них часто з'являються мікротріщини. Надалі це призведе до підтікання охолоджуючої рідини та поломки автомобіля. Крім того, у зимовий період на автомобілі накопичуються дорожні солі. Також є місця, де від крижаних скупчень псується антикорозійна обробка. Відповідно ми маємо у весняний період обов'язково провести антикорозійну обробку та помити днище, – каже директор СТО Ярослав Ращенко.

- Після зими потрібно перевірити паливний та гальмівний трубопроводи. Оскільки вони можуть постраждати після наростів льоду. Якщо пережата якась із трубок, то одне колесо гальмуватиме менш ефективно, ніж інше. В результаті автомобіль може занести, або не дай Боже, потрапити в ДТП, - вторить колегі майстер Сергій Сафонюк.

Але й на цьому весняні витрати автолюбителів не закінчуються. Фахівці рекомендують пройтися магазинами та вибрати спеціальну літню рідину для миття скла. Взимку краще не користуватися, адже вона містить технічний спирт. У холодну пору року це не дозволяє рідині замерзнути. Але в тепле спирт випаровується прямо в салон, а дихає всім водій. Водночас краще купити нові щітки для скла. Адже після такої зими старі двірники вже непридатні для використання.

- Після зими також рекомендую змінити ваші старі двірники, які працювали в досить складних умовах. Це вода, пісок та інші не корисні речовини. Не забувайте, що весна – це дощ. Тут двірники дуже важливі, – рекомендує Сергій Сафонюк.

Фахівці рекомендують якнайшвидше відправити автомобіль на діагностику. Адже зволікання можуть стати трагедією. Ніхто точно не скаже, коли може відмовити деталь машини, яку за зиму роз'їло сіллю чи снігом.

Платинова Буковина Чернівці

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