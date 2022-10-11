В России поп донес в ФСБ депутату, который поставил свечу за победу Украины- 12.10.2022 14:12
Задержаний говорит, что спорил с настоятелем храма в рамках исповеди. В Иркутской области РФ священник "сдав" Федеральной службе безопасности депутата из-за того, что тот поставил в церкви свечу за Украину.
По данным канала, спор между настоем храма и местным депутатом произошел из-за поста в соцсети. Священник изложил публикацию в поддержку войны в Украине, которую развязала РФ. Местному депутату не понравилось, что церковь принимает чью-либо сторону.
Спор продолжился у храма. Попытки убедить священника не имели успеха. Депутат вроде бы сильно расстроился и заявил, что хочет увидеть украинскую армию на Красной площади, поставив свечу за ее победу и вышел.
После разговора священник сразу обратился в ФСБ и сдав депутата. Правда, задержания утверждают, что противоречил отцу в рамках таинства исповеди. Следовательно, последний не имел права разглашать содержание разговора.
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