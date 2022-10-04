Ілон Маск виступив із мирною пропозицією щодо України

- 04.10.2022 16:42
Ілон Маск виступив із мирною пропозицією щодо України

 Війна в Україні 3 жовтня - Ілон Маск виступив із «мирною пропозицією» щодо України. Він пропонує:
- Провести вибори в регіонах, приєднаних РФ, під наглядом ООН;
– Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783;
– забезпечити водопостачання Криму;
– Україна залишається нейтральною.

У Твіттері Маск проводить опитування на свою пропозицію. На даний момент "за" 52%.

Україна просить США надати далекобійні системи ATACMS, пропонуючи Вашингтону нагляд за цілями, що вражаються. Держави-члени ЄС домовилися, що до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання за межами країни.  ВСУ відбили атаки в районах населених пунктів Донецької області Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Перемога. За добу росіяни завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ. Постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них – Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар'їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне. Авіація ЗСУ завдала 19 ударів. ППО ЗСУ збила російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Про звільнення Борової у Харківській області Генштаб не повідомляє.

Платинова Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Мария Деригина после разоблачения объявила о закрытии инфоцыганских курсов по сайтам! О том, что Мария прекращает вести вебинары по продажам сайтов, она сообщила подписчикам
- 14.10.2022 16:49
Danone йде з росії Компанія з виробництва молочних продуктів оголосила, що
- 14.10.2022 15:56
Черговий ракетний обстріл Харківської області – пошкоджено об'єкти інфраструктури Учора надвечір російськими військами було завдано кілька
- 14.10.2022 14:24
Убийца полицейской в Черновцах имел в квартире арсенал оружия и боеприпасов По результатам проведенных санкционированных обысков в доме мужчины
- 14.10.2022 14:09
Поліцейські Буковини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула неповнолітня дівчина Увечері 13 жовтня на автодорозі сполучення «Чернівці – Герца - КПП
- 14.10.2022 12:29
Легалізувано біткоїн, але нічого з цього що не вийшло За деякими даними, рівень впровадження криптовалюти в країні залишається
- 13.10.2022 14:20
Як зберегти витримку в умовах масових повітряних атак й інших викликів війни Емоції є проявом наших відчуттів, вони можуть бути дуже
- 13.10.2022 13:58
Как выбрать игровые автоматы в казино онлайн на деньги Софт в рейтинговых казино представлен следующими провайдерами
- 12.10.2022 14:59
В России поп донес в ФСБ депутату, который поставил свечу за победу Украины Задержаний говорит, что спорил с настоятелем храма в рамках исповеди.
- 12.10.2022 14:12
ЗСУ знищили групу російського спецназу та склад боєприпасів (відео) Українські військові провели успішну операцію з ліквідації групи спецназу
- 11.10.2022 13:56

Всі новини