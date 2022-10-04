Ілон Маск виступив із мирною пропозицією щодо України- 04.10.2022 16:42
Війна в Україні 3 жовтня - Ілон Маск виступив із «мирною пропозицією» щодо України. Він пропонує:
- Провести вибори в регіонах, приєднаних РФ, під наглядом ООН;
– Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783;
– забезпечити водопостачання Криму;
– Україна залишається нейтральною.
У Твіттері Маск проводить опитування на свою пропозицію. На даний момент "за" 52%.
Україна просить США надати далекобійні системи ATACMS, пропонуючи Вашингтону нагляд за цілями, що вражаються. Держави-члени ЄС домовилися, що до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання за межами країни. ВСУ відбили атаки в районах населених пунктів Донецької області Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Перемога. За добу росіяни завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ. Постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них – Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар'їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне. Авіація ЗСУ завдала 19 ударів. ППО ЗСУ збила російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Про звільнення Борової у Харківській області Генштаб не повідомляє.
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