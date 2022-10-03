Між Харковом та Ізюмом відновлюється транспортне сполучення- 03.10.2022 15:31
З сьогоднішнього дня, 10 жовтня, з Харкова до Ізюму і назад знову ходить рейковий автобус.
Крім того, відновлено рух рейкового автобуса за маршрутом Ізюм – Балаклія – Ізюм. У найближчій перспективі планується відновити залізничні пасажирські перевезення між містами Ізюм та Куп'янськ. Вже із завтрашнього дня, 11-го жовтня, з Харкова до Ізюму вирушать автобуси. Як розповіли на підприємстві автобусних станцій, спочатку здійснюватиметься лише один рейс на день. Автобус відправляється з автостанції №1 на пр. Гагаріна у Харкові о 9 годині 40 хвилин. В Ізюм він прибуває о 13 годині 10 хвилин. Час відправлення автобуса у зворотному напрямку – 14 годин 20 хвилин.
Як відомо, під час окупації Ізюм виявився відрізаним від решти Харківської області, залізничний міст було виведено з ладу. Відновити транспортне сполучення між містом та обласним центром вдалося фактично за один місяць.
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