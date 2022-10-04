Поліцейські Буковини задокументували факт шахрайства на суму 70 тисяч гривень

- 10.10.2022 00:08
Поліцейські Буковини задокументували факт шахрайства на суму 70 тисяч гривень

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від чернівчанки про те, що невідома особа незаконно заволоділа її коштами з банківської картки. Наразі за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних до скоєння цього протиправного порушення.

36-річна жителька Чернівців зателефонувала до поліції та повідомила, що внаслідок шахрайських дій з її рахунку було знято гроші. Заявниця розповіла, що зареєструвалася на одному із сайтів, де продавала дитяче взуття. Згодом до неї зателефонував потенційний покупець та попросив інформацію про її банківську картку, щоб перерахувати гроші за товар. Чернівчанка здійснила авторизацію своїх даних, чим надала доступ шахраю до своєї банківської картки. Згодом з рахунку жінки було списано 70 тисяч гривень.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують буковинцям про необхідність перевіряти інформацію про нарахування чи списання коштів з ваших рахунків. Ніколи не переходьте за фішинговими посиланнями, які приходять вам від незнайомих людей. Також громадяни повинні пам’ятати про те, що не потрібно розголошувати свої персональні дані, до яких належать:
- термін дії банківської картки;
- PIN-код;
- слово-пароль;
- cvv2-код.

Ніхто не має права просити у людини розголошення чи оприлюднення цієї інформації.

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