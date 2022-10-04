



Україна: Звинувачення ФСБ у вибуху Кримського мосту - "нісенітниця" - 11.10.2022 10:20

росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого за наказом Володимира Путіна.

На 231 день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну російські війська продовжують спроби втримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 14 млн. жителів України. DW стежить за розвитком подій середи, 12 жовтня (час московський).

У навчальному центрі в Свердловській області помер мобілізований після того, як поскаржився на погіршення стану здоров'я, повідомив ТАРС із посиланням на депутата Держдуми Максима Іванова, який займається ситуацією на Уралі. За його словами, у чоловіка зупинилося серце, лікарі чотири рази повертали його до життя, але врятувати його не вдалося. Це вже четверта смерть мобілізованих у Свердловській області. Раніше в навчальному центрі Міноборони у селищі Порошине Свердловської області померли троє мобілізованих чоловіків, один з них діагностував епілепсію.

Ще один 27-річний мобілізований із Челябінської області помер у військовому містечку Єкатеринбургу. Раніше повідомлялося про смерть мобілізованих чоловіків у Новосибірську та області, Омську, Пензі та Якутії.

У 2022 році вчетверо зросла кількість росіян, які бажають отримати громадянство Киргизстану, повідомив заступник міністра цифрового розвитку країни Айдарбек Мамбеткадиров. За його даними, за дев'ять місяців цього року документи в Киргизстані подали 1631 росіянин, тоді як минулого року лише 385 громадян РФ побажали отримати киргизьке громадянство. Мамбеткадиров також повідомив, що у 2022 році до Киргизистану з Росії прибуло понад 190 тис. осіб. У свою чергу міністр праці, соціального забезпечення та міграції країни Кудайберген Базарбаєв заявив про понад 750 тис. громадян Росії, які прибули до країни протягом цього року. За його словами, 730 тис. із них виїхали до інших країн.

Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції вздовж лінії зіткнення, здійснюють дистанційне мінування території в окремих районах, завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлам населення, повідомило вранці у середу Оперативне командування "Південь" ЗСУ України. За його даними, минулої доби війська РФ запустили одну балістичну і 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами ППО. Армія РФ завдала 13 авіаційних ударів і здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, від яких постраждали об'єкти та громадянське населення понад сорок населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чавунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також війська РФ застосували 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 12 із цих БПЛА знищено.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено поразку 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем ППО противника. Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 12 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих російських військових об'єктів.

Папа Римський Франциск закликав припинити насильство в Україні. "Моє серце, як і раніше, звернене до українського народу, особливо жителів тих місцевостей, які зазнають бомбардувань", - сказав понтифік на спільній аудієнції на площі Святого Петра в Римі. За словами Франциска, він молиться за те, щоб були почуті стогнання людей, і щоб ті, у чиїх руках долі війни, припинили насильство і розпочали побудову мирного співіснування, заснованого на справедливості.

Запорізька АЕС, захоплена російськими військами, вдруге за останні п'ять днів відключена від зовнішнього енергопостачання, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Наша команда на Запорізькій АЕС проінформувала мене сьогодні вранці, що ЗАЕС відключена від зовнішнього енергопостачання вдруге за останні п'ять днів", - написав він у Twitter. За його даними, для виконання ключових для безпеки АЕС завдань персонал станції використовує резервні дизельні генератори.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов назвав "нісенітницею" висунуті російським ФСБ звинувачення керівнику ГУР Кирилу Буданову в причетності до вибуху на Кримському мосту. "Вся діяльність ФСБ та Слідчого комітету РФ - нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їх чергові заяви

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