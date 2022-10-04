



Ракетні удари по Україні 10 жовтня 2022 року - 10.10.2022 17:16

росія 10 жовтня випустила понад 80 ракет у Києві та інших містах України, що призвело до жертв серед мирного населення. Атака викликала засудження у світі. ФРН, ЄС та США пообіцяли збільшити допомогу Україні.

На 229-й день повномасштабного військового вторгнення росії до України, у понеділок, 10 жовтня, російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 14 млн. жителів України.

Масований ракетний удар РФ по містах України

Вранці 10 жовтня росія завдала ракетних ударів по Києву, Львову, Одесі, Харкову, Дніпру та іншим містам по всій території України. Командування ВПС України повідомило, що удари завдавалися ракетами Х-101 та Х-555 - з літаків, "Калібрами" - з кораблів, а також "Іскандерами", С-300, важкими РСЗВ "Торнадо" та іранськими дронами-камікадзе Shahed 136. Кошти ППО, за українськими даними, збили 43 ракети з 83.

Повітряна тривога у Києві тривала безпрецедентні 5 годин 37 хвилин. Удару було завдано по центру столиці - зокрема, одна з ракет впала на вулиці Володимирській, де знаходяться будівлі Служби безпеки України та ГУ МВС. Київське метро перетворилося на бомбосховища, рух поїздів у ньому було зупинено. Об'єкти енергопостачання були пошкоджені у Києві та ще восьми областях. Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська області залишились без електрики. Українців попросили знизити енергоспоживання, щоб розвантажити постраждалу енергосистему. На території країни виникли масові проблеми з доступом до Інтернету.

За останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, через обстріл 10 жовтня в країні загинуло 14 людей, постраждали ще 97. Станом на 21.00 мск знеструмленими залишаються понад 1300 українських населених пунктів.

Путін пригрозив Україні новими ударами

Президент рф Володимир Путін заявив, що Росія завдала "масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного морського і наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України". На нараді з постійними членами Ради безпеки РФ глава держави пригрозив "жорсткими відповідями з боку Росії" у разі "продовження спроб терактів" на російській території. Напередодні Путін назвав "терористичним актом" підрив Кримського мосту 8 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ракетні удари по всій території України мали дві цілі. "Енергооб'єкти - по всій країні. Київщина та Хмельницька, Львів та Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки та хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Друга мішень - люди. Спеціально вибрали такий час і такі цілі, щоб завдати більшої шкоди", - написав він у Telegram.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після обстрілу назвав Путіна "териристом, який розмовляє ракетами". "Єдина тактика Путіна – терор проти мирних українських міст, – заявив Кулеба. – Але він не зламає Україну".

Світ засуджує Росію та обіцяє посилити підтримку України

Ракетні удари рф по Україні викликали засудження різних країн світу та міжнародних організацій. Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав подію "подальшою неприйнятною ескалацією війни", голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що подібним діям "немає місця у XXI столітті". Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Росію необхідно притягнути до відповідальності. МЗС Індії закликало до термінової деескалації конфлікту.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) написала у Twitter: "Це підло і нічим не виправдано, що Путін стріляє ракетами по містах та мирних жителях. Ми робимо все, щоб швидко посилити ППО України". А міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що Німеччина найближчими днями поставить Києву новітню систему ППО IRIS-T, яка забезпечує захист від ракет на висоті від 20 до 40 км. Збільшити допомогу України пообіцяли також США та ЄС, причому Боррель наголосив, що "додаткова військова підтримка вже в дорозі".

Володимир Зеленський домовився з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) про термінове скликання засідання країн G7. Глава української держави розповість на цьому засіданні про ракетні удари РФ. ФРН зараз головує у "Великої сімці".

Білорусь та РФ створюють спільне угруповання військ

Тим часом, правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що РБ і РФ розгорнуть спільне регіональне угруповання військ "у зв'язку з загостренням на західних кордонах Союзної держави". При цьому Л

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