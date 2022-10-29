153 загиблих у тисняві в Сеулі

- 29.10.2022 20:56
153 загиблих у тисняві в Сеулі

Влада повідомила про 153 загиблих у тисняві в Сеулі
Yonhap: кількість жертв тисняви ​​в Сеулі становить 153 особи і може збільшитися

Влада Південної Кореї повідомила, що кількість жертв тисняви ​​на святкуванні Хеллоуїна в Сеулі на даний момент становить 153 людини. Повідомлення наводить агентство Yonhap.

Також вони визнали, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки щонайменше 37 людей залишаються у тяжкому стані. З-поміж загиблих 97 — жінки. Крім того, за даними влади, 95 жертв - віком до 20 років, ще четверо - підлітки. Поліція встановила особи 141 загиблого.

Зазначається, що це було перше дозволене святкування Хеллоуїна в Сеулі за три роки через обмеження, пов'язані з COVID-19.

Раніше стало відомо, що кількість загиблих росіянок внаслідок тисняви ​​в Сеулі зросла до чотирьох людей. Всього влада Сеула отримала 3,7 тисячі заяв про зникнення громадян після тисняви.

Тиснява сталася у вузькому провулку 29 жовтня. Yonhap зазначає, що він являє собою спуск завдовжки 40 метрів і завширшки чотири метри, який з'єднує жвавий ресторанний район з однією з головних вулиць. 

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Ключові слова: жертви тисняви ​​в Сеулі

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