



Ілон Маск після пропозиції визнати Крим російським отримав матюків від екс посла - 04.10.2022 09:46

Екс-посол України вилаяв Маска після пропозиції визнати Крим російським. Екс-посол України Мельник нецензурно вилаяв Ілона Маска після запропонованого ним плану миру.

Екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник вилаяв американського мільярдера Ілона Маска після того, як той запропонував свій спосіб мирного врегулювання конфлікту. Про це він написав у Twitter.

Коментуючи твіт Маска, Мельник нецензурно вилаявся на адресу підприємця і додав, що це його «дуже дипломатична відповідь».

Раніше Ілон Маск закликав провести новий референдум у колишніх областях України за участю ООН та визнати Крим російською територією. Він наголосив, що у разі проведення нових референдумів росія повинна буде відмовитися від проведення спеціальної військової операції та піти з цієї території за умови, якщо народ ухвалить відповідне рішення.

Крим приєднався до Росії після референдуму у березні 2014 року. Українська влада, а також США та низка європейських держав відмовилися визнати результати голосування та назвали возз'єднання півострова з материковою росією анексією.

Нагадаємо, у липня 2022 року Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника та ще чотирьох послів. Зокрема, Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника, посла в Угорщині Любов Непоп, посла в Норвегії В'ячеслава Яцюка, посла в Чехії Євгена Перебийноса, а також Ігоря Поліху з посад посла в Індії, Республіці Мальдіви, Непап Бангладеш. Україну будуть підтримувати, "поки це буде потрібно". Лідери Німеччини, Франції та Італії - в Україні

Серед них усіх останнім часом найбільшу увагу привертав саме Андрій Мельник.

Скандальний посол. Від початку війни Росії в Україні Андрій Мельник неодноразово потрапляв до новинних заголовків через свої різкі та неоднозначні заяви. Зокрема, у травні він стверджував, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "грає в ображену сосиску" - через його відмову їхати з візитом до Києва.

Також він кепкував зі швидкості, з якою Німеччина надає допомогу Україні, розмістивши у твіттері фото улитку з прикріпленим до неї патроном. "Німецька допомога вже на шляху до нас", - підписав він знімок.

Наприкінці червня в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнгу український дипломат прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною щодо Степана Бандери. "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни, він находитиме підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі", - сказав Мельник.Такі висловлювання викликали критику у всіх трьох країнах. Зокрема, посольство Ізраїлю в Німеччині засудило слова українського дипломата як "перекручення історичних фактів, тривіалізацію Голокосту та образу всіх, кого вбив Бандера та його люди". У відповідь Мельник заявив, що його висловлювання про Степана Бандеру не означають применшення трагедії Голокосту, який є спільною ізраїльсько-українською трагедією.

Андрій Мельник став послом України у Німеччині у грудні 2014 року за президентства Петра Порошенка. Про те, що Мельник може покинути посаду українського посла в Німеччині, днями писала німецька газета Bild. З посиланням на джерела в українському уряді у статті йшлося, що Мельника можуть перевести до українського МЗС, а потім навіть назначити заступником міністра. В українському МЗС цю інформацію не коментували.

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