



Чи зайдуть в другий раз російські війська до Бучі? - 06.10.2022 10:48

Дуже багатьох цікавить, чи будет напад на Бучу у других раз? Про це виловились всже й мольфари й військові. Отже, напад на Бучу в другий раз - прогноз військових експертів.

Вдруге окупанти не зможуть зайти до Бучі, — вважає полковник запасу ЗСУ Роман Світан. «Українські війська, що перебувають на кордоні з Білоруссю, пройшли війни, бойове узгодження. Це боєготові підрозділи, які з ходу підуть у бій. Вони навіть не дадуть підійти до території України. Повтору Бучі не буде», - наголосив він.

Нагадаємо, як відомо:

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Через два чи три дні після вторгнення російських військ українські сили знищили колону російських танків та бронетранспортерів, що рухалася через місто Буча по вул. Вокзальній у напрямку до Києва.

У кремлі відступ пояснили рішенням сфокусувати сили на східному напрямі "силової операції" в Україні та заявили, що військових цілей у центральній частині України досягнуто, а захоплення Києва в ці плани ніколи і не входило - однак у чому полягали ці плани і яких саме цілей досягнуто, російське командування не уточнило.

Шойгу коментував брехав : війну: головна мета – Донбас, заклик збільшувати не будуть . Насправді росіяни, що вторгнулися, явно не очікували настільки запеклого і добре організованого опору з боку українців, які не дали противнику дійти до столиці, і доказ тому - розгромлена колона російської військової техніки, яка досі залишається на вулиці.

Елітні підрозділи ВДВ в'їхали до міста бронетранспортерами. У міру просування колони через Бучу в якийсь момент сили росіян виявилися щільно згруповані на вузькій ділянці прямої дороги - і перетворилися на ідеальну мету.

За словами очевидців, удару по колоні українці завдали турецькими безпілотниками "Байрактар", кожен з яких може нести по дві протитанкові ракети з лазерним наведенням або чотири високоточні авіабомби.

Є інформація, що допомогу безпілотникам надавали українські добровольці із місцевого підрозділу територіальної оборони. Так чи інакше, українцям вдалося вивести з ладу головну та замикаючу машини, і основна частина колони виявилася замкненою з обох боків.

Місцеві жителі згадують, як із пастки, що захлопнулася, розбігалися російські солдати-призовники, благаючи не здавати їх бійцям тероборони.

"Шкода їх було, - розповідає чоловік років 70, що представився дядьком Гришем. - Такі молоді - років по 18-20, у них ще все життя попереду!"

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Підрозділи російських військ, які готувалися до відступу з Бучі, жалю, здається, не відчували.

Увійшовши до залишеного росіянами міста, українські військові нарахували на цій ділянці траси щонайменше 20 тіл. Загиблі чоловіки лежали прямо посеред вулиці, у деяких із них за спиною були зв'язані руки. Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що 280 людей довелося терміново захороняти у братських могилах.

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Бі-бі-сі про це розповідала. Міністерство оборони Росії не стало коментувати повідомлення про загибель мирних жителів у Бучі та страшні фотографії, опубліковані в суботу. Раніше у Москві заявляли, що роблять усе можливе, щоб під час проведення бойових дій не допустити загибелі мирних громадян.

Отметим, известная вкедьма и предсказательницу также предсказала, что нападения на Бучу во второй раз не будет.

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