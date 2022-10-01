



З 1 жовтня українців чекає низка змін: - 01.10.2022 12:34

Новини України 1.10.2022р.

✅ Мінімальна зарплатня 6700 грн.

✅ Удвічі збільшаться виплати тим, хто прихистив біженців. На період з 1.10.22р. до 31.03.23р. компенсація 900 грн./міс.

✅ Стартує пільгова іпотека під 3% для військовослужбовців, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців.

Довідково:

На 219-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну російські війська продовжують спроби захопити населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін конфлікту щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 14 млн. жителів України.

Telegraph: відмова Китаю інвестувати в Росію – це удар для Путіна

Китай протягом місяців утримується від фінансування будь-яких нових інфраструктурних проектів у Росії, зосереджуючи основну увагу на запобіганні фінансовій кризі вдома, пише британська газета Daily Telegraph.

Згідно з підрахунками дослідників з Університету Фудан у Шанхаї, інвестиції в рамках китайської ініціативи "Один пояс і один шлях" у першому півріччі 2022 року скоротилися до 28,4 млрд. доларів порівняно з 29,4 млрд. за той же період минулого року.

Проектам у Росії, Шрі-Ланці та Єгипту із цих коштів не дісталося нічого.

Як зазначає видання, три країни раніше виступали основними одержувачами китайських інвестицій.

Небажання інвесторів з Китаю зв'язуватися з Росією, на думку газети, свідчить про їх побоювання потрапити під вторинні санкції, введені проти Москви після вторгнення в Україну, незважаючи на запевнення Пекіна і Москви, які лунали незадовго перед початком війни, про їхню "безмежну дружбу".

Країни Євросоюзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

"Мета зниження використання газу - заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю", - йдеться у публікації.

Раніше "Газпром" оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни газопроводу "Північний потік - 1", скорочуючи таким чином обсяг прокачування до 20% від планової потужності. З середи добова продуктивність газопроводу становитиме не більше 33 млн. кубометрів газу на добу. Своє рішення компанія пояснила проведенням капітального ремонту газотурбінного двигуна на компресорній станції Портова.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр економіки Роберт Хабек неодноразово заявляли, що вважають причину зниження постачання російського газу до Європи не технічною, а політичною, і звинувачували Росію у веденні "газової війни" проти країн ЄС. Москва звинувачення категорично заперечує. Спільний координаційний центр (СКЦ) для експорту українського зерна, до якого увійдуть представники Росії, України, Туреччини та ООН.

У Стамбулі стежитиме за тим, щоб судна, що йдуть із зерном з України, не відхилялися від встановленого коридору, а також інспектувати вантаж, що перевозиться ними.

Угоду про вивезення зерна з України сторони підписали минулого тижня. Воно передбачає створення у Туреччині СКЦ, який діятиме під егідою ООН.

Укладання цієї угоди посилило надії на те, що міжнародну кризу з постачанням сільгосппродукції, яка посилилася після російського вторгнення в Україну, вдасться подолати.

Однак російський ракетний удар по одеському морському порту, завданий у першу ж добу після підписання стамбульських домовленостей, посилив побоювання, що узгоджений план експорту українського зерна через Чорне море буде зірвано.

У понеділок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вперше прокоментував обстріл порту Одеси, закликавши всі сторони дотримуватися угоди.

"Ми чекаємо, що всі визнають свої підписи і діятимуть відповідно до взятих на себе зобов'язань і утримуватимуться від дій, що суперечать формулюванню та духу угоди", - сказав він, виступаючи по турецькому телебаченню.

Молдова висловлює занепокоєння через загрозу вторгнення Росії

Існує гіпотетична можливість того, що за Україною Росія почне вторгнення до Молдови, заявила прем'єр-міністр Молодови Наталія Гаврилиця.

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