



Тюменський аеропорт Рощино отримав списки та не випускає військовозобов'язаних росії - 26.09.2022 16:25

Тюменський аеропорт Рощино офіційно підтвердив, що ввів обмеження на виліт для тих, хто отримав повістку

Аеропорт Рощино у Тюмені підтвердив, що отримав списки з військкоматів та обмежив виліт із Росії для тих, хто підлягає мобілізації.



"Наразі військкомат у прикордонне управління надає списки громадян, яким обмежений виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян необхідна довідка – дозвіл на виїзд від військкомату за місцем прописки громадянина", - цитує заяву аеропорту портал 72.RU.



На рейси всередині країни ця вимога не розповсюджується, уточнили в Рощино.



Раніше про те, що в аеропорти надійшли списки мобілізації, що підлягають, повідомляли ЗМІ. Йдеться не про всіх військовозобов'язаних, а про людей, на ім'я яких уже виписані повістки чи мобілізаційні розпорядження.

довідково:

Рощино - міжнародний аеропорт Тюмені. Свого часу будівництво цієї повітряної гавані зіграло величезну роль розвитку нафтогазової промисловості Тюменської області. В умовах повного бездоріжжя освоювати родовища нафти і газу вийшло тільки коли налагодилося регулярне авіасполучення, тож тюменський аеропорт був побудований в дуже короткі терміни.

Термінали аеропорту Рощино

На сьогоднішній день аеровузол має 2 сектори — внутрішній та міжнародний. Перельотів за кордон небагато, переважно це чартери на курорти, але кількість регулярних міжнародних рейсів останнім часом зростає. Зорієнтуватися в аеропорту допоможуть схема аеропорту та схема паркувального комплексу.

Послуги

два кафе

банкомати

термінали оплати

камери зберігання багажу

зона duty free

аптека

медпункт

відділення пошти

сувенірні та газетні кіоски

ювелірний магазин

безкоштовний Wi-Fi

готель «Лайнер»

Онлайн-табло

Онлайн-табло вильоту та прильоту: www.tjm.aero/passengers



Як дістатися до аеропорту

Таксі

В аеропорту працює місцева офіційна служба таксі "Дрім Авто". Стійка замовлення таксі знаходиться за 10 м від головного виходу з будівлі аеропорту. Поїздка до центру міста Тюмені коштує приблизно 810 RUB.

Автобус

З міста в аеропорт і назад курсують автобуси № 10 та 141. Автобус № 10 ходить кожні півгодини з 4:20 до 21:45 до автовокзалу (маршрут проходить через залізничний вокзал), час у дорозі до кінцевої зупинки — близько 40 хвилин. Автобус № 141 відправляється кожні 2 години з 7:19 до 19:51 та йде до скверу ім. Нємцова. Часу в дорозі – 40-50 хвилин.

Оренда авто в аеропорту Рощино



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