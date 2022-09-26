



З'ясовано жахливу активність термітів внаслідок зміни клімату - 26.09.2022 15:47

Вчены вивчили активність термітів внаслідок зміни клімату. Зміна клімату збільшить місце існування термітів на планеті

Міжнародна група вчених досліджувала активність термітів внаслідок зміни клімату. Виявилося, що зі збільшенням місцевої температури на 10 градусів Цельсія ці комахи починають поїдати деревину в сім разів швидше. Висновки роботи опубліковані у журналі Science.

У ході роботи фахівці оцінили рівень споживання деревини термітами у тропічних лісах на північному сході Квінсленду. Для цього дослідники розмістили дерев'яні бруски, вкриті сіткою, на поверхні ґрунту. У половині зразків були невеликі отвори у сітці, що дозволяють забратися термітам. У другій половині не було подібних виїмок, тому комахи могли потрапити лише через мережу. Кожні 6 місяців проводилося контрольне дослідження. З'ясувалося, що деревина із сіткою перероблялася швидше, що говорить про значний вплив термітів.

Останній зітхання Вчені назвали термін загибелі всього живого Землі. Як це станеться? Буде спекотно, спека, масові вимирання та ліси у вогні: чого чекати від глобального потепління



Згодом вчені зі 130 різних точок на Землі надіслали власні дані з цих же експериментів, що дозволило оцінити відмінності у всіляких кліматичних зонах планети. Темпи розкладання збільшувалися при підвищенні середньорічної температури в середовищі проживання на 10 градусів Цельсія, а також там, де була більша кількість опадів. Найвища активність комах виявлялася у теплих районах з низькою чи середньою річною кількістю опадів.

Дані дослідження необхідні для розуміння ролі термітів у найближчі десятиліття, оскільки глобальне потепління збільшує їхнє середовище на планеті. Це призведе до вироблення більшої кількості вуглецю в атмосфері, який комахи виробляють у процесі поїдання сухостою, що може прискорити темпи кліматичних змін.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини