З'ясовано жахливу активність термітів внаслідок зміни клімату

- 26.09.2022 15:47
З'ясовано жахливу активність термітів внаслідок зміни клімату

Вчены вивчили активність термітів внаслідок зміни клімату. Зміна клімату збільшить місце існування термітів на планеті

Міжнародна група вчених досліджувала активність термітів внаслідок зміни клімату. Виявилося, що зі збільшенням місцевої температури на 10 градусів Цельсія ці комахи починають поїдати деревину в сім разів швидше. Висновки роботи опубліковані у журналі Science.

У ході роботи фахівці оцінили рівень споживання деревини термітами у тропічних лісах на північному сході Квінсленду. Для цього дослідники розмістили дерев'яні бруски, вкриті сіткою, на поверхні ґрунту. У половині зразків були невеликі отвори у сітці, що дозволяють забратися термітам. У другій половині не було подібних виїмок, тому комахи могли потрапити лише через мережу. Кожні 6 місяців проводилося контрольне дослідження. З'ясувалося, що деревина із сіткою перероблялася швидше, що говорить про значний вплив термітів.

Останній зітхання Вчені назвали термін загибелі всього живого Землі. Як це станеться? Буде спекотно, спека, масові вимирання та ліси у вогні: чого чекати від глобального потепління

Згодом вчені зі 130 різних точок на Землі надіслали власні дані з цих же експериментів, що дозволило оцінити відмінності у всіляких кліматичних зонах планети. Темпи розкладання збільшувалися при підвищенні середньорічної температури в середовищі проживання на 10 градусів Цельсія, а також там, де була більша кількість опадів. Найвища активність комах виявлялася у теплих районах з низькою чи середньою річною кількістю опадів.

Дані дослідження необхідні для розуміння ролі термітів у найближчі десятиліття, оскільки глобальне потепління збільшує їхнє середовище на планеті. Це призведе до вироблення більшої кількості вуглецю в атмосфері, який комахи виробляють у процесі поїдання сухостою, що може прискорити темпи кліматичних змін.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: місце існування термітів на планеті

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

18 людей постраждали в Іспанії внаслідок наукового експерименту В іспанській провінції Жирона в Каталонії щонайменше
- 01.10.2022 17:04
У Чернівцях перед судом постане торговець особливо небезпечними наркотиками Нагадаємо: у квітні цього року буковинські поліцейські вилучили у
- 01.10.2022 15:07
Опалювальний сезон в Україні 2022 - прогноз Кілька тижнів тому стало зрозуміло, що організувати нормальний опалювальний сезон тут не вдасться
- 01.10.2022 13:57
З Троєщини до НАТО запустили прямий рейс Саме так акцію провели в одному окремо взятому потязі на
- 01.10.2022 13:43
З 1 жовтня українців чекає низка змін: Мінімальна зарплатня 6700 грн.Удвічі збільшаться
- 01.10.2022 12:34
Підраховані збитки росії від аварії на Північному потоці Закачаний у експортні труби «Північних потоків» газ продовжує витікати у воду.
- 01.10.2022 09:13
Для відновлення пошкоджених об’єктів у громади Київщини доставляють будівельні матеріали Вісімнадцять громад Київської області отримають будівельні матеріали для ремонту
- 29.09.2022 14:20
Виманили в пенсіонерок більше пів мільйона гривень – у Чернівцях перед судом постане шахрайська злочинна організація Міжрегіональний шахрайський call-центр, жертвами якого стали три жительки Чернівців
- 29.09.2022 13:38
Поліцейські зареєстрували автопригоду з потерпілим у Чернівцях Внаслідок ДТП травмувався кермув
- 28.09.2022 12:44
Как выехать из аккупированых территорий? Украинские граждане, находящиеся в Крыму и других временно оккупированных территориях Украины, могут
- 27.09.2022 17:06

Всі новини