



Кредитным компаниям запретили взымать штрафы, пени на период военного времени в Украине - 26.09.2022 15:18

Финансовым учреждениям рекомендовано предлагать клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.



Национальный банк в связи с существенным ухудшением финансового состояния заемщиков, потерявших работу в период войны, рекомендует финансовым учреждениям активнее предлагать своим клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.

Об этом говорится в открытом письме Национального банка, адресованном банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям. Такие шаги со стороны финансовых учреждений дадут возможность гражданам, оказавшимся сейчас в затруднительном положении, временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда это будет возможным.

Национальный банк напоминает банкам, другим финансовым учреждениям и коллекторским компаниям о необходимости соблюдать правила при обслуживании потребительских кредитов.

Во-первых, в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель по договору о потребительском кредите не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Во-вторых, в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору.

В-третьих, неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию.

В-четвертых, запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.

В-пятых, во время действия кредитных каникул не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора. В-шестых, необходимо соблюдать законодательно установленные требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению). Следствием несоблюдения таких требований может быть применение соответствующих мер воздействия со стороны регулятора.

Напомним, что Национальный банк ввел ряд смягчений для участников рынков финансовых услуг для минимизации негативных последствий в связи с военным положением.

текст письма НацБанка

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