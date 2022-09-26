



На росії чоловік напав на школу в Іжевську. - загинули 13 людей - 26.09.2022 15:15

Чоловік із двома пістолетами напав на школу в Іжевську. Внаслідок стрілянини загинули 13 людей, серед них семеро дітей

Невідомий чоловік скоїв збройний напад на школу в Іжевську вранці у понеділок, 26 вересня, в управлінні МВС з Удмуртії повідомили, що невідомий вчинив стрілянину в школі №88 Іжевська. За даними видання Baza, чоловік у чорному костюмі увірвався до навчального закладу на Пушкінській вулиці під час уроків. Він убив охоронця і відкрив стрілянину учням. Один школяр, рятуючись від пострілів, вистрибнув у вікно. На місце НП одразу ж прибули машини швидкої допомоги та правоохоронці.

Нападником був Артем Казанцев - озброєний двома пістолетами

Як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Держдуми Олександр Хінштейн, злочинець, який напав на школу в Іжевську, за попередніми даними, був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

За даними Слідчого комітету Росії (СКР), чоловік був одягнений у майку з нацистською символікою та балаклаву. Після нападу він скоїв суїцид.

Згодом СКР повідомив, що на школу в Іжевську напав 34-річний Артем Казанцев – випускник цього навчального закладу. Наразі слідчі проводять обшук у нього вдома, вивчають його погляди та оточення. Також перевіряється відданість Казанцева неофашистським поглядам та нацистській ідеології.

За останніми даними СКР, жертвами нападу на школу №88 в Іжевську стали 13 осіб: шестеро дорослих, у тому числі два охоронці навчального закладу та два вчителі, та семеро неповнолітніх. Ще 14 дітей та 7 дорослих отримали поранення.

Глава Удмуртії Олександр Бречалов підтвердив, що серед загиблих є діти: «У Удмуртії сьогодні трагедія. Поки невстановлена ​​людина проникла до школи та вбила охоронця. Є жертви серед дітей, є поранені.

Слідчі порушили кримінальну справу у зв'язку з трагедією в Іжевську

У зв'язку з фактом атаки на школу №88 у СКР порушили кримінальну справу за пунктами «а», «в» та «е» частини 2 статті 105 («Убивство двох і більше осіб, у тому числі малолітньої чи іншої особи, свідомо для винної»). що знаходиться в безпорадному стані, вчинене загальнонебезпечним способом») та частини 1 статті 222 («Незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вогнепальної зброї, її основних частин та боєприпасів до неї») КК РФ.

За дорученням голови СКР Олександра Бастрикіна справу передано до Головного слідчого управління (ДСУ) відомства.

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