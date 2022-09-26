На росії чоловік напав на школу в Іжевську. - загинули 13 людей

- 26.09.2022 15:15
На росії чоловік напав на школу в Іжевську. - загинули 13 людей

Чоловік із двома пістолетами напав на школу в Іжевську. Внаслідок стрілянини загинули 13 людей, серед них семеро дітей

Невідомий чоловік скоїв збройний напад на школу в Іжевську вранці у понеділок, 26 вересня, в управлінні МВС з Удмуртії повідомили, що невідомий вчинив стрілянину в школі №88 Іжевська. За даними видання Baza, чоловік у чорному костюмі увірвався до навчального закладу на Пушкінській вулиці під час уроків. Він убив охоронця і відкрив стрілянину учням. Один школяр, рятуючись від пострілів, вистрибнув у вікно. На місце НП одразу ж прибули машини швидкої допомоги та правоохоронці.

Нападником був Артем Казанцев - озброєний двома пістолетами

Як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Держдуми Олександр Хінштейн, злочинець, який напав на школу в Іжевську, за попередніми даними, був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

За даними Слідчого комітету Росії (СКР), чоловік був одягнений у майку з нацистською символікою та балаклаву. Після нападу він скоїв суїцид.

Згодом СКР повідомив, що на школу в Іжевську напав 34-річний Артем Казанцев – випускник цього навчального закладу. Наразі слідчі проводять обшук у нього вдома, вивчають його погляди та оточення. Також перевіряється відданість Казанцева неофашистським поглядам та нацистській ідеології.

За останніми даними СКР, жертвами нападу на школу №88 в Іжевську стали 13 осіб: шестеро дорослих, у тому числі два охоронці навчального закладу та два вчителі, та семеро неповнолітніх. Ще 14 дітей та 7 дорослих отримали поранення.

Глава Удмуртії Олександр Бречалов підтвердив, що серед загиблих є діти: «У Удмуртії сьогодні трагедія. Поки невстановлена ​​людина проникла до школи та вбила охоронця. Є жертви серед дітей, є поранені.

Слідчі порушили кримінальну справу у зв'язку з трагедією в Іжевську

У зв'язку з фактом атаки на школу №88 у СКР порушили кримінальну справу за пунктами «а», «в» та «е» частини 2 статті 105 («Убивство двох і більше осіб, у тому числі малолітньої чи іншої особи, свідомо для винної»). що знаходиться в безпорадному стані, вчинене загальнонебезпечним способом») та частини 1 статті 222 («Незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вогнепальної зброї, її основних частин та боєприпасів до неї») КК РФ.

За дорученням голови СКР Олександра Бастрикіна справу передано до Головного слідчого управління (ДСУ) відомства.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: напад в росії на школу 2022, новини про напад на школу в росії

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

18 людей постраждали в Іспанії внаслідок наукового експерименту В іспанській провінції Жирона в Каталонії щонайменше
- 01.10.2022 17:04
У Чернівцях перед судом постане торговець особливо небезпечними наркотиками Нагадаємо: у квітні цього року буковинські поліцейські вилучили у
- 01.10.2022 15:07
Опалювальний сезон в Україні 2022 - прогноз Кілька тижнів тому стало зрозуміло, що організувати нормальний опалювальний сезон тут не вдасться
- 01.10.2022 13:57
З Троєщини до НАТО запустили прямий рейс Саме так акцію провели в одному окремо взятому потязі на
- 01.10.2022 13:43
З 1 жовтня українців чекає низка змін: Мінімальна зарплатня 6700 грн.Удвічі збільшаться
- 01.10.2022 12:34
Підраховані збитки росії від аварії на Північному потоці Закачаний у експортні труби «Північних потоків» газ продовжує витікати у воду.
- 01.10.2022 09:13
Для відновлення пошкоджених об’єктів у громади Київщини доставляють будівельні матеріали Вісімнадцять громад Київської області отримають будівельні матеріали для ремонту
- 29.09.2022 14:20
Виманили в пенсіонерок більше пів мільйона гривень – у Чернівцях перед судом постане шахрайська злочинна організація Міжрегіональний шахрайський call-центр, жертвами якого стали три жительки Чернівців
- 29.09.2022 13:38
Поліцейські зареєстрували автопригоду з потерпілим у Чернівцях Внаслідок ДТП травмувався кермув
- 28.09.2022 12:44
Как выехать из аккупированых территорий? Украинские граждане, находящиеся в Крыму и других временно оккупированных территориях Украины, могут
- 27.09.2022 17:06

Всі новини