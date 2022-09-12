Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС

- 12.09.2022 13:51
Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС

Учитывая активную евроинтеграцию нашей страны и вынужденную эмиграцию граждан в страны ЕС из-за войны, в Европе выступили с таким призывом в конце марта 2022 года.

Почему это важно?

Присоединение Украины к роуминговому рынку ЕС позволит сократить расходы украинцев за границей на связь, а также приблизит Украину к Единому цифровому рынку ЕС. С 2017 года Украина неоднократно поднимала вопрос об отмене платы за роуминг в ЕС для наших граждан. Политика Восточного партнерства после 2020 г. «Укрепление устойчивости – Восточное партнерство» предполагает, что ЕС будет поддерживать имплементацию соглашений о роуминге между странами-партнерами и при необходимости – с ЕС.
Каково мнение ЕС?

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. Об этом она объявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", - сказала она.
В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, которым подтверждают намерения сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной. Представитель ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для будущего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.
После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.
 Что нужно делать дальше?

Для присоединения Украины к роуминговому пространству ЕС необходимо заключение соглашения о роуминге между Украиной и ЕС. Более того, Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает обретение Украиной режима внутреннего рынка в секторе телекоммуникационных услуг.
“Включение Украины в роуминговый Евросоюз смогут почувствовать миллионы украинцев и граждан ЕС. Благодаря этому люди в роуминге смогут больше звонить по телефону между ЕС и Украиной, и свободно пользоваться интернетом за рубежом. Это будет еще один «безвиз», но теперь в сфере связи между странами.

К конкретным шагам по «роуминговому Евросоюзу» призывают в ЕС эксперты 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: роуминг беженцам в ЕС, роуминг украина европа, роуминг бесплатный для беженцев в Европе

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ситуація на ринку нерухомості України. Що насправді осінь-зима 2022 Плануєте придбати нерухомість? Зверніть увагу:
- 24.09.2022 16:29
Должны ли платить налоги беженцы из Украины в Польше? Учитывая особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальный режим для граждан Украины, который позволяет им, по их желанию, избрать налогообложение так, как если бы они были налоговыми резидентами Польши
- 24.09.2022 13:40
Что можно оформить в Чехии, если статус защиты не дают? Вы можете подать заявление на получение визы толерантности
- 24.09.2022 13:11
Украинские беженцы в Польше не платят налоги! Срочная новость! Украинские беженцы не должны платить налоги с украинских доходов - считается с
- 24.09.2022 12:33
Шахраї з ОЛХ - нова схема обману Доставка ОЛХ! На що звертати увагу? Коли продавець тільки виставляє товар на ОЛХ, активізуються шахраї.
- 24.09.2022 11:11
Беженцы в Польше могут получить деньги на открытие бизнеса Если Особа планирует открыть собственное дело в Польше, она может рассчитывать на финансовую помощь
- 24.09.2022 11:00
Патологоанатом не рекомендує: про електронні сигарети та кальяни Щодня на просторах Інтернету, у кіосках та супермаркетах ми бачимо рекламу електронних
- 23.09.2022 21:06
Онлайн казино Украины с минимальным депозитом Виртуальные клубы с небольшими депозитами не сильно отличаются от
- 21.09.2022 12:55
Оренда офісів в Чернівцях р-н ТЦ Майдан 200 грн/м2! Тел. (050) 951-39-04 Пропонуємо оренду офісу в районі ТЦ Майдан Чернівці, євроремонт в коридорах та в усіх офісах. Площі офісів від 10 до 27 м2.
- 20.09.2022 14:01
Стрес шкодить травленню - що з цим робити Але є й хороші новини: симптоми розладу
- 20.09.2022 10:51

Всі новини