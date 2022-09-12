



Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС - 12.09.2022 13:51

Учитывая активную евроинтеграцию нашей страны и вынужденную эмиграцию граждан в страны ЕС из-за войны, в Европе выступили с таким призывом в конце марта 2022 года.



Почему это важно?

Присоединение Украины к роуминговому рынку ЕС позволит сократить расходы украинцев за границей на связь, а также приблизит Украину к Единому цифровому рынку ЕС. С 2017 года Украина неоднократно поднимала вопрос об отмене платы за роуминг в ЕС для наших граждан. Политика Восточного партнерства после 2020 г. «Укрепление устойчивости – Восточное партнерство» предполагает, что ЕС будет поддерживать имплементацию соглашений о роуминге между странами-партнерами и при необходимости – с ЕС.

Каково мнение ЕС?

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. Об этом она объявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", - сказала она.

В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, которым подтверждают намерения сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной. Представитель ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для будущего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.

После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.

Что нужно делать дальше?

Для присоединения Украины к роуминговому пространству ЕС необходимо заключение соглашения о роуминге между Украиной и ЕС. Более того, Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает обретение Украиной режима внутреннего рынка в секторе телекоммуникационных услуг.

“Включение Украины в роуминговый Евросоюз смогут почувствовать миллионы украинцев и граждан ЕС. Благодаря этому люди в роуминге смогут больше звонить по телефону между ЕС и Украиной, и свободно пользоваться интернетом за рубежом. Это будет еще один «безвиз», но теперь в сфере связи между странами.

К конкретным шагам по «роуминговому Евросоюзу» призывают в ЕС эксперты

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