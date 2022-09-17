Шахраї з ОЛХ - нова схема обману Доставка ОЛХ! На що звертати увагу?- 24.09.2022 11:11
Коли продавець тільки виставляє товар на ОЛХ, активізуються шахраї. Що відбувається та яка схема обману довірливих людей?
Вся справа в тому, що шахраї пишуть не в ОЛХ, а в месенджери, наприклад, у Вайбер.
Це вже має насторожити продавця. Але людям дуже хочеться продати речі.
І сьогоднірозповімо, за допомогою чого можна убезпечити себе при продажах на OLX.
Розглянемо приклад, який стався кілька днів тому. Після розміщення товару продавець практично протягом декількох хвилин отримала повідомлення в Вайбер. Де покупець із Моршина писала, що готова купити товар через ОЛХ Доставка.
Продавець погодилася і стала чекати на повідомлення в кабінеті ОЛХ про оформлену ОЛХ доставку. Але не тут було.
Дівчина з номера телефону (067) 377-09-23 почала буквально «бомбити» повідомленнями про те, що треба перейти на її посилання, яке вона відправила у вайбер.
І що виявилося? При аналізі посилання можна помітити, що це сайт підробка під ОЛХ.
Дивіться:
як виглядає адреса будь-якого справжнього сайту:
Зверніть увагу, що за правилами, ЗАВЖДИ! кожна адреса сайту закінчується слішем - косою лінією: /. Це і є закінчення імені (домена) сайту. Все що перед ним це і є ім'я сайту, тобто сам домен:
перед 1 точкою якщо доменна зона .com., net, .biz, і т.д. ,
або з двома точками : .com.ua , .net.ua , .biz.ua тощо)
якщо точок в імені сайту більше - це буде вже субдомен або субдомени).
Тепер про адресу того сайту, який надіслали шахраї: https://olx. ua. dostavasafe. site/ Ім'я на цій адресі:
https:// dostavasafe. site /
а адреса перед цим доменом: https://olx. ua це СУБДОМЕН у цій адресі. Тобто, в субдомені можна прописати ВСЕ ЩО ЗАВЖДИ!
Наприклад: https:// site.moshennikov. dostavasafe. site/
Дивіться повну адресу - шахраї оперативно! виклали на своєму сайті товар, який продавала продавець — з такою самою адресою, як на ОЛГ.
lyustra-s-pultom-victoria-lighting-viktoriya-layting-skidka-1200-grn-IDNq0UD
Однак ПЕРЕД цією частиною адреси в рядку — той самий шахрайський сайт:
https:// dostavasafe. site/!!
Будьте уважні під час операцій в інтернеті!
Телефон шахраїв: +38(067)3770923,+ 38(067)3770923, 067-377-09-23, 0673770923 , телефон (067)377 09 23
Відеорозбір докладно про шахрайство:
Коментарі (1)
Другие новости:
- 24.09.2022 16:29
- 24.09.2022 13:40
- 24.09.2022 13:11
- 24.09.2022 12:33
- 24.09.2022 11:00
- 23.09.2022 21:06
- 21.09.2022 12:55
- 20.09.2022 14:01
- 20.09.2022 10:51
- 17.09.2022 14:09
Я теж розмістила оголошення про продаж двох дитячих колясок. Відразу прийшло два повідомлення на вайбер: одне з Запоріжжя, інше з Мукачево. Спочатку писала у вайбер одна та інша, що купує коляски. Навіть дві відразу. Тим більше, що одна та друга з дефектами, тобто потребують певного виду ремонту або заміни деталей. Написали, що хочуть оформити Олх доставку. Передзвонила на Мукачево, взагалі ніхто нічого не знає. Попросила набрати через вайбер-не може говорити. Зайнята. І так було з іншим покупцес із Запоріжжя. Але.. Запоріжжжя все таки оформив покупку і прийшло повідомлення, щоб я зайшла по посиланню. Є навіть скріншот про оформлення покупки через магазин Олх. Зайшла, написало ввести карткові дані і.т.д. Одна проблема буда, що ніяк не согла я провести верифікацію. На цьому закінчився цей продаж. Потім відповідно писач чувак із Запоріжжя, але коли я знов вирішила зайти за посиланням, висвітлилося червоне поле з надписом «обережно, можуть бути шахрайські дії і т.д.». Я відписалася що ні