Шахраї з ОЛХ - нова схема обману Доставка ОЛХ! На що звертати увагу?

- 24.09.2022 11:11
Шахраї з ОЛХ - нова схема обману Доставка ОЛХ! На що звертати увагу?

Коли продавець тільки виставляє товар на ОЛХ, активізуються шахраї.  Що відбувається та яка схема обману довірливих людей? 

Вся справа в тому, що шахраї пишуть не в ОЛХ, а в месенджери, наприклад, у Вайбер.

Це вже має насторожити продавця. Але людям дуже хочеться продати речі.

І сьогоднірозповімо, за допомогою чого можна убезпечити себе при продажах на OLX.

Розглянемо приклад, який стався кілька днів тому. Після розміщення товару продавець практично протягом декількох хвилин отримала повідомлення в Вайбер. Де покупець із Моршина писала, що готова купити товар через ОЛХ Доставка.

Продавець погодилася і стала чекати на повідомлення в кабінеті ОЛХ про оформлену ОЛХ доставку. Але не тут було.

Дівчина з номера телефону (067) 377-09-23 почала буквально «бомбити» повідомленнями про те, що треба перейти на її посилання, яке вона відправила у вайбер.

І що виявилося? При аналізі посилання можна помітити, що це сайт підробка під ОЛХ.

Дивіться:

як виглядає адреса будь-якого справжнього сайту:


 

Зверніть увагу, що за правилами, ЗАВЖДИ! кожна адреса сайту закінчується слішем - косою лінією: /. Це і є закінчення імені (домена) сайту. Все що перед ним це і є ім'я сайту, тобто сам домен:

перед 1 точкою якщо доменна зона .com., net, .biz, і т.д. ,

або з двома точками : .com.ua , .net.ua , .biz.ua тощо)

якщо точок в імені сайту більше - це буде вже субдомен або субдомени).

Тепер про адресу того сайту, який надіслали шахраї: https://olx. ua. dostavasafe. site/ Ім'я на цій адресі:

https:// dostavasafe. site /

а адреса перед цим доменом: https://olx. ua це СУБДОМЕН у цій адресі. Тобто, в субдомені можна прописати ВСЕ ЩО ЗАВЖДИ!

Наприклад: https:// site.moshennikov. dostavasafe. site/

Дивіться повну адресу - шахраї оперативно! виклали на своєму сайті товар, який продавала продавець — з такою самою адресою, як на ОЛГ.

lyustra-s-pultom-victoria-lighting-viktoriya-layting-skidka-1200-grn-IDNq0UD

Однак ПЕРЕД цією частиною адреси в рядку — той самий шахрайський сайт:

https:// dostavasafe. site/!!

Будьте уважні під час операцій в інтернеті!

Телефон шахраїв: +38(067)3770923,+ 38(067)3770923, 067-377-09-23, 0673770923 , телефон (067)377 09 23

Відеорозбір докладно про шахрайство:

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: лохотрон ОЛХ, OLX лохотрон

Коментарі (1)
Оля | 24.09.2022
Я теж розмістила оголошення про продаж двох дитячих колясок. Відразу прийшло два повідомлення на вайбер: одне з Запоріжжя, інше з Мукачево. Спочатку писала у вайбер одна та інша, що купує коляски. Навіть дві відразу. Тим більше, що одна та друга з дефектами, тобто потребують певного виду ремонту або заміни деталей. Написали, що хочуть оформити Олх доставку. Передзвонила на Мукачево, взагалі ніхто нічого не знає. Попросила набрати через вайбер-не може говорити. Зайнята. І так було з іншим покупцес із Запоріжжя. Але.. Запоріжжжя все таки оформив покупку і прийшло повідомлення, щоб я зайшла по посиланню. Є навіть скріншот про оформлення покупки через магазин Олх. Зайшла, написало ввести карткові дані і.т.д. Одна проблема буда, що ніяк не согла я провести верифікацію. На цьому закінчився цей продаж. Потім відповідно писач чувак із Запоріжжя, але коли я знов вирішила зайти за посиланням, висвітлилося червоне поле з надписом «обережно, можуть бути шахрайські дії і т.д.». Я відписалася що ні
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