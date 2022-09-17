



Шахраї з ОЛХ - нова схема обману Доставка ОЛХ! На що звертати увагу? - 24.09.2022 11:11

Коли продавець тільки виставляє товар на ОЛХ, активізуються шахраї. Що відбувається та яка схема обману довірливих людей?

Вся справа в тому, що шахраї пишуть не в ОЛХ, а в месенджери, наприклад, у Вайбер.

Це вже має насторожити продавця. Але людям дуже хочеться продати речі.

І сьогоднірозповімо, за допомогою чого можна убезпечити себе при продажах на OLX. Розглянемо приклад, який стався кілька днів тому. Після розміщення товару продавець практично протягом декількох хвилин отримала повідомлення в Вайбер. Де покупець із Моршина писала, що готова купити товар через ОЛХ Доставка.

Продавець погодилася і стала чекати на повідомлення в кабінеті ОЛХ про оформлену ОЛХ доставку. Але не тут було.

Дівчина з номера телефону (067) 377-09-23 почала буквально «бомбити» повідомленнями про те, що треба перейти на її посилання, яке вона відправила у вайбер.

І що виявилося? При аналізі посилання можна помітити, що це сайт підробка під ОЛХ.

Дивіться:

як виглядає адреса будь-якого справжнього сайту:





Зверніть увагу, що за правилами, ЗАВЖДИ! кожна адреса сайту закінчується слішем - косою лінією: /. Це і є закінчення імені (домена) сайту. Все що перед ним це і є ім'я сайту, тобто сам домен:

перед 1 точкою якщо доменна зона .com., net, .biz, і т.д. ,

або з двома точками : .com.ua , .net.ua , .biz.ua тощо)

якщо точок в імені сайту більше - це буде вже субдомен або субдомени).

Тепер про адресу того сайту, який надіслали шахраї: https://olx. ua. dostavasafe. site/ Ім'я на цій адресі:

https:// dostavasafe. site /



а адреса перед цим доменом: https://olx. ua це СУБДОМЕН у цій адресі. Тобто, в субдомені можна прописати ВСЕ ЩО ЗАВЖДИ!

Наприклад: https:// site.moshennikov. dostavasafe. site/

Дивіться повну адресу - шахраї оперативно! виклали на своєму сайті товар, який продавала продавець — з такою самою адресою, як на ОЛГ.

lyustra-s-pultom-victoria-lighting-viktoriya-layting-skidka-1200-grn-IDNq0UD

Однак ПЕРЕД цією частиною адреси в рядку — той самий шахрайський сайт:

https:// dostavasafe. site/!!

Будьте уважні під час операцій в інтернеті!

Телефон шахраїв: +38(067)3770923,+ 38(067)3770923, 067-377-09-23, 0673770923 , телефон (067)377 09 23

Відеорозбір докладно про шахрайство:

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