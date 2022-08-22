



Патологоанатом не рекомендує: про електронні сигарети та кальяни - 23.09.2022 21:06

Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Проте дим від цигарок, кальянів та електронних сигарет шкодить не тільки курцям, але й тим, хто їх оточує.

11 серпня виповнюється рівно місяць відтоді, як запрацювала норма Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового та нікотинового викидів. Завдяки ньому ще більше громадських місць будуть захищені від токсичного диму. Спільно з експерткою Вікторією П’єц розповідаємо, чому це хороша новина.

Щодня на просторах Інтернету, у кіосках та супермаркетах ми бачимо рекламу електронних сигарет та інших пристроїв для нагрівання тютюну. Часто зірки шоубізнесу їх рекламують, ніби вони безпечні. Чому насправді це не так, і які зміни в нашому організмі відбуваються від паління електронних сигарет — читайте у матеріалі.

Перша шкода — канцерогенний вплив на клітини організму. Його спричиняє речовина, що міститься в електронній сигареті, а саме — пропіленгліколь. При нагріванні він перетворюється в пропіленоксид — сильний канцероген, що сприяє переродженню (мутації) здорових клітин у злоякісні (ракові).

Скільки часу потрібно палити, щоб отримати рак? Деколи достатньо й однієї затяжки. Настільки сильний канцерогенний вплив на організм.

Друга шкода від електронних сигарет, вейпів та кальянів — нікотин. Ця речовина впливає на всі системи організму, а найбільше — на серцево-судинну та нервову. Унаслідок цього може розвинутися атеросклероз судин, інфаркт міокарда чи інсульт головного мозку. Також нікотин впливає на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок — знижується фертильність (здатність до запліднення).

У складі електронних пристроїв для куріння є ароматизатори: діацетил та ацетилпропіоніл. Небезпечні вони тим, що сприяють склерозу альвеол, через що порушується дихальна функція легень та розвиваються хронічні захворювання легеневої тканини.

Електронні сигарети містять ще й акролеїн — сполуку, що утворюється при нагріванні гліцерину. Акролеїн може спровокувати астму та хронічні захворювання легень.

Пристрої часто є не якісними, вартість їх доволі дешева, і сировина для їх виготовлення — не найкращого ґатунку. Вони є вибухонебезпечними.

Вейпи та електронки — не стерильні. Тому якщо ви користуєтесь одним вейпом із кимось ще, то просто обмінюєтесь флорою один одного. Та й навіть у сумці на вейп осідають бактерії. Тому електронні пристрої для куріння можуть стати джерелом карієсу, пародонтозу, ковіду, герпес вірусної інфекції.

Від вживання вейпів можна померти? Так, лише в США станом на 2019 рік зафіксовано 34 випадки смерті від опіків дихальних шляхів після паління вейпів.

Тема електронних сигарет доволі нова, але навколо них є безліч міфів.

Міф № 1. Електронні сигарети та кальян безпечніші, ніж звичайні. Це дійсно міф. Безпечного паління просто не буває. Якщо ви палите кальян годину, це завдає шкоди організму, яка рівна сотні викурених сигарет. За один сеанс куріння кальяну людина вдихає 74,1 л диму, який містить ті самі речовини, що й звичайні сигарети (нікотин, солі важких металів та інші). Те саме стосується й електронних сигарет, які мають у складі безліч токсичних речовин та їх сполук: пропіленгліколь, акролеїн, діацетил та ацетилпропіоніл тощо.

Міф № 2. Електронні сигарети та кальян не викликають залежності. Ні, це міф. Основний компонент, що поєднує всі ці пристрої — нікотин. А він, власне, викликає важку психічну залежність та впливає на швидкість передачі сигналів нейронними зв’язками. Доведено, що люди, які палять вейпи глибше й частіше, затягуються через смак та запах пристроїв.

Міф № 3. Електронні сигарети та кальян безпечні для оточення.

Коли поруч із вами хтось палить (без різниці — вейп, кальян, сигарету), ви автоматично стаєте пасивними курцями — вдихаєте дим і пари зі шкідливими речовинами, які наведені вище. Так, у меншій кількості ніж курець (там речовини одразу потрапляють у нижні дихальні шляхи), але все ж потрапляють і до вас.

Міф № 4. Електронні сигарети та кальян допомагають кинути палити сигарети.

Черговий міф. Усі електронки та кальяни — ароматизовані, тому містять меншу кількість нікотину, ніж звичайні сигарети. Щоби мозок отримав звичну дозу нікотину, людина затягується глибше й частіше — відповідно, починає навпаки курити більше. Доза нікотину залишається та сама, і шкода для організму така ж.

Міф № 5. Безнікотинові суміші не шкодять легеням.

Безнікотинових сумішей просто не буває, завжди є хоча б мінімальна кількість (0,01 %). А ще не забуваємо про ароматизатори, гліцерин, пропіленоксид, діацетил та ацетилпропіоніл, які можуть потовщувати легеневу тканину (альвеоли), утворюючи рубці на легенях, які ніколи не зникнуть. До того ж можна заробити астму, рак легень та хронічні обструктивні захворювання.

Отже, безпечного паління не існує. Ніякого. Не будьте ні активними, ні пасивними курцями.

Ми пишаємося тим, що Україна здобула неабияких успіхів у регулюванні меншої доступності тютюнових виробів. 11 серпня виповнюється рівно місяць відтоді, як запрацювала норма Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового та нікотинового викидів. Згідно із статтею 13 цього Закону у визначених громадських місцях заборонено куріння із застосуванням тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) на рівні із звичайними сигаретами, кальянами, електронними сигаретами, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згорання. Вільними від куріння стали території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, приміщення готелів, ресторанів, гуртожитків, органів влади, дитячі майданчики, підземні переходи, вокзали і зупинки громадського транспорту. Відповідальність нестимуть і курці-порушники, і суб’єкти господарювання, де вчиняється правопорушення. Сума штрафу — від 1 000 до 15 000 грн залежно від суб’єкта і частоти порушень. Скаргу можна подати у електронний спосіб, навіть з телефону. Органи місцевого самоврядування мають повноваження встановлювати додаткові вільні від куріння місця.Згідно із репрезентативним дослідженням проведеним на замовлення ГО «Життя» Київським міжнародним інститутом соціології у травні 2022 року, 80-92% опитаних підтримують запроваджені норми щодо заборони продажу неповнолітнім, використання ТВЕНів у громадських місцях і розширення переліку громадських місць вільних від куріння.

Авторка: Вікторія П'єц, з повагою пресслужба Міністерства охорони здоров'я

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