



Как правильно уехать из Чехии беженцу? - 30.08.2022 14:21

Вопрос: Подскажите, пожалуйста. Мы хотим уже уехать из Чехии в Украину. Но боимся ошибиться, говорят о проблемах могут быть. Что нужно позакрывать, чтобы потом никаких проблем не было, подскажите, пожалуйста?

Ответ предоставила юрист Виктория Коретник :

Как отказаться от статуса временной защиты Чехии?

Если вы решили выехать за границу Чехии на постоянное пребывание в Украине, но у вас оформлена виза временной охраны, что вы должны сделать?

- Необходимо отказаться от визы Чехии (статус временнй защиті), иначе могут возникнуть обязательства, связанные с пребыванием на территории Чехии, в частности, оплаты коммунальных платежей, обязательного посещения школы для ваших детей, а т.п. Если вы владелец загранпаспорта Украины, вам нужно обратиться в центры помощи Украине в Чехии.

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Если у вас нет загранпаспорта, обратитесь на MV OAMP.

Как отказаться от статуса временной защиты в Чехии?

Да это возможно. Если у вас есть биометрический паспорт, обратитесь в Областной центр помощи Украине (адреса и контакты здесь).

Если вы не являетесь владельцем биометрического паспорта, необходимо прийти в отделение MV OAMP (адреса и контакты здесь).

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Как отказаться от Статуса Временной защиты Чехии уже в Украине?

Вернувшиеся в Украину граждане Украины и заинтересованные в отмене временной защиты в Чешской Республике могут обратиться в Консульский отдел посольства ЧР в Украине в Киеве при следующих условиях:

1/ Заявитель, имеющий временную защиту, позвонит по телефонной линии Консульского отдела +380 44 234 1005 (в рабочие дни Вт-Пт с 10 до 14 часов) и договорится о времени, когда лично придет (в случае несовершеннолетних детей достаточно законного представителя) Консульский отдел посольства ЧР.

2/ Консульский отдел посольства проведет идентификацию заявителя из проездного документа и временной защиты.

3/ Заявитель дважды заполнит этот бланк:

Отказ от ременной защиты Чехии БЛАНК (DOCX, 21 KB)

красным цветом обозначены части, которые заполняет и подписывает заявитель (подписывает дважды), желтым цветом обозначены части, которые заполняет Консульский отдел.

4/ Консульский отдел передаст один экземпляр заявителю, а другой пошлет в Министерство внутренних дел Чешской Республики.



Огромное количество людей убегает из Украины от войны. Поехать в Европу часто единственный способ спастись, выжить, сохранить свою жизнь и жизнь близких. В мае 2022 года многие решили вернуться в Украину из Европы, или изменить страну, в которой оформлен Статус О том, как грамотно с юридической точки зрения покинуть Че6хию, если предварительно вы оформили Статус Временной Защиты в этой стране, рассказывает юрист Виктория Коретник. .

Часто нам посылают вопросы: Хочу отказаться от временной защиты, которую мне предоставила Чешская Республика. Возможно ли это? Как отказаться от Статуса Временной Защиты правильно, чтобы в будущем не возникло проблем в Европе?

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