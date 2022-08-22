



Нова пошта зробила послугу за 1 грн - 22.08.2022 13:48

З 24 по 26 серпня українці зможуть відправляти та отримувати посилки через поштомати Нової пошти лише за 1 гривню. Тариф знижено для поштоматів по всій країні та діє виключно для посилок. Відправка документів за звичайною ціною 45 гривень.

Кожний клієнт може протягом трьох днів відправити і отримати через поштомат необмежену кількість посилок як із інтернет-магазинів, так і від рідних за акційною ціною. Нагадуємо, що у поштомат можна відправити будь-які речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см.



Щоб отримати послугу доставки за 1 гривню, потрібно:

- оформити посилку 24, 25 та 26 серпня через поштомат.

Сплатити за користування поштоматом може як отримувач, так і відправник – через мобільний додаток, через трекінг на сайті або у відділенні, за умови відправки із поштомату або отримання у поштоматі.

Піклуватися про своїх клієнтів для Нової пошти завжди було і є важливим, особливо в часи, коли українці потребують цього найбільше. Саме цю водночас просту і особливу ідею було покладено в акційну пропозицію до Дня Незалежності України.

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